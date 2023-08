Dzieci są straszne! Szczególnie w horrorach. Oto najbardziej niepokojące dzieciaki z filmów grozy

Blumhouse Television / Epix Film Production/ Canadian Films/ Paramount/Rouge Pictures

Jakiś czas temu portal creepycatalog.com, zajmujący się szeroko pojętą konwencją grozy, opublikował bardzo interesujące zestawienie. Redaktorzy wyszczególnili horrory, thrillery i inne obrazy z dreszczykiem, w których istotną funkcję fabularną pełniły dzieci. Postanowiliśmy pokazać wam tę listę, bo na pewno zainteresuje ona fanów takich gatunków. W poniższym zestawieniu znajdziecie ponad 50 filmów, powstałych na przestrzeni ostatnich 75 lat. W niektórych z nich dzieci znajdują się na pierwszym planie, w innych stanowią element dodatkowy, ale jest tak sugestywny, że po seansie na zawsze zostaje w głowie.

Czemu dzieci użyte jako straszak w filmie grozy budzą tak wielki niepokój i wywołują kontrowersje? Może dlatego, że dla wielu z nas, w prawdziwym życiu są być może ostatnią ostoją dobra, niewinności i nadziei. Horrory konfrontują je ze zgnilizną tego świata, niszcząc to, co chcemy uważać za nieskazitelne. Kino grozy krzywdzi dzieci. Zadaje ból, deformuje, niszczy psychicznie, tłamsi niewinność. Oglądanie tego jest bardzo niekomfortowe i budzi zrozumiały strach. Kino i telewizja rzadko kiedy sięgają po takie narzędzia fabularne, ale odważni twórcy eksplorują te rejony, dając nam tak przerażające obrazy. Często też działają w słusznej sprawie, bo wiele mądrych filmów z powodzeniem zgłębia meandry młodej psychiki. To tam przecież może kiełkować zło, które po wielu latach zaowocuje czymś potwornym.

Najbardziej niepokojące dzieci z filmów grozy

Halloween - Pierwszy Halloween przedstawia nam genezę Mike'a Myersa. W wielu sześciu lat zabił swoją starszą siostrę. Po tym wydarzeniu trafił do zakładu psychiatrycznego.

