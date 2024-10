Samotni mściciele. Od Johna Wicka i Panny Młodej po Bezimiennego

fot. materiały prasowe

W ostatnim czasie do księgarń trafiła książka Rodzinny interes. To już czwarty tom powieści sensacyjnych autorstwa Wojciecha Chmielarza, skupiający się na Bezimiennym. W nowej odsłonie bohater udaje się na wyspę Wolin, gdzie w zimowej scenerii bada sprawy zagadkowych zaginięć.

Bezimienny to postać z tajemniczą przeszłością. Wciąż wplątywany jest w lokalne rozgrywki, a że ma mocno ugruntowane poczucie sprawiedliwości i odpowiednie umiejętności, by ją wymierzyć, to siłą i sprytem doprowadza do ukarania winnych i przywrócenia porządku. W popkulturze możemy znaleźć wiele podobnych postaci, które pałają żądzą zemsty. Często wiąże się to z bardzo krwawymi wydarzeniami oraz brutalnością.

Stworzyliśmy listę najciekawszych postaci – samotnych mścicieli, którzy nie cofną się przed niczym. Wzięliśmy pod uwagę filmy, seriale i gry. Kto zapadł Wam najbardziej w pamięć? Jakich tytułów i postaci brakuje? Dajcie znać w komentarzach.

Samotni mściciele – zestawienie postaci