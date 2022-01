Samsung Galaxy S21 FE 5G to flagowiec dla fanów popkultury. Rozrywka zawsze pod ręką

fot. Samsung

Samsung Galaxy S21 FE 5G to najnowsza smartfonowa propozycja koreańskiego producenta i zarazem następca Galaxy S20 FE, bardzo udanego i cieszącego się dużą popularnością smartfonu dla fanów. Wpływ na jego sukces miało kilka czynników, w tym dobra równowaga między jego jakością wykonania, oferowanymi możliwościami i ceną. Nowy model nie wprowadza żadnej większej rewolucji, bo... zwyczajnie nie musi tego robić. Jest po prostu pod praktycznie każdym względem lepszy od poprzednika.

Już na starcie, po szybkim zerknięciu w specyfikację techniczną, pozytywne wrażenie robią podzespoły. Procesor Snapdragon 888, napędzający Galaxy S21 FE 5G jest szybki, wydajny i radzi sobie z codziennym użytkowaniem bez najmniejszego nawet zająknięcia. Problemów nie sprawiają mu także dużo bardziej wymagające zadania. Bez problemu uruchomicie na nim świetnie wyglądające aplikacje czy gry, ciesząc się przy tym doskonałą oprawą oraz płynną rozgrywką. To duża zaleta szczególnie w czasach, gdy rynek mobilnych produkcji rozwija się tak intensywnie, a wiele tego typu tytułów rozmachem i jakością wykonania zbliża się do gier znanych z pecetów czy konsol.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać również z cieszących się coraz większą popularnością serwisów oferujących możliwość zabawy w chmurze. Pomocne w takich zastosowaniach jest wsparcie dla sieci 5G. Jeśli Wasz operator ją obsługuje, to ulubione gry będziecie mieli przy sobie nawet wtedy, gdy znajdziecie się poza zasięgiem Wi-Fi. Jeśli natomiast na razie z 5G skorzystać nie możecie, to i tak dobrze mieć taką opcję na przyszłość.

Wnętrze smartfonu dopełnia 6 GB pamięci RAM i 128 GB na pliki. Tej drugiej co prawda nie rozszerzymy, bo slotu na karty MicroSD tu zabrakło, ale taka przestrzeń powinna spokojnie wystarczyć nawet tym bardziej zaawansowanym użytkownikom. Bez trudu zainstalujecie kilka większych gier czy pobierzecie filmy i seriale z serwisów VOD, by móc cieszyć się nimi nawet offline, w sytuacjach, gdy nie macie możliwości skorzystania z szybkiego i niezawodnego połączenia z siecią. To między innymi dzięki temu Samsung Galaxy S21 FE 5G jest fantastycznym towarzyszem w każdej podróży, zapewniającym możliwość zagłębienia się w świat rozrywki na przykład w pociągu czy autobusie.

Konsumowanie popkulturowych treści nie byłoby jednak tak przyjemne, gdyby nie bardzo dobry wyświetlacz, do czego Samsung już dawno przyzwyczaił użytkowników. Zastosowany w tym modelu ekran Dynamic Amoled 2X o przekątnej 6,4 cala to rozdzielczość FullHD+ i odświeżanie ekranu do 120 Hz (bez odświeżania adaptacyjnego, użytkownicy mają możliwość wyboru między 60 i 120 Hz). Zapewnia on obraz niezwykle płynny, ostry, a także cechujący się wyrazistymi, żywymi barwami i doskonałym kontrastem.

Multimedialne możliwości Galaxy S21 FE 5G doskonale uzupełniają też głośniki stereo i wsparcie dla Dolby Atmos oraz pojemna bateria 4500 mAh (dla porównania w S21 mamy baterię 4000 mAh), która spokojnie pozwala na cały dzień intensywnego użytkowania. W sytuacji, gdy baterię wyczerpiemy, ratunek przyniesie szybkie ładowanie o mocy 25W, dzięki któremu 50% wskaźnika uzyskamy w mniej więcej pół godziny.

Samsung zadbał również o design i ergonomię – Galaxy S21 FE 5G wygląda dobrze i zapewnia komfortową obsługę, na co wpływ ma m.in. niska waga, wynosząca zaledwie 171g. Mamy klasyczne już wąskie ramki i kamerę znajdującą się w centralnej części ekranu. Boki urządzenia pokrywa aluminium, u dołu znajdziecie port USB-C, plecki zaś wykonane są z matowego plastiku (w kilku wariantach kolorystycznych), co sprawia, że smartfon nie tylko nie zbiera odcisków palców, ale i wygodnie się trzyma, nie wyślizguje się z dłoni. Wyspa z aparatami jest stosunkowo płaska, same zaś aparaty sprawdzają się naprawdę dobrze, także w mniej sprzyjających warunkach i z oświetleniem dalekim od idealnego. Zabrakło za to portu minijack. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze słuchawek muszą więc korzystać z bluetooth lub zainwestować w stosowną przejściówkę.

Samsung Galaxy S21 FE 5G to godny następca S20 FE z 2020 roku i dobra propozycja dla osób ceniących sobie sprawdzone rozwiązania Galaxy. To smartfon niezawodny, ze świetnym wyświetlaczem, solidnymi możliwościami foto/wideo i baterią, która pozwala cieszyć się wszystkimi tymi możliwościami bez konieczności ciągłego zerkania na stan naładowania.