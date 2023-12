Świąteczny prezentownik naEKRANIE: polecamy gry planszowe, karciane, paragrafowe, logiczne i inne

IUVI Games / Portal Games / Black Monk

Różnorodne gry "papierowe" coraz mocniej podbijają polskie domy. Mogą to być tradycyjne planszówki, ale także różnego rodzaju książki i komiksy paragrafowe, karcianki, gry logiczne, zręcznościowe... tematyka może być w zasadzie dowolna, a łączy je jedno: świetna zabawa.

Gry przeżywają w ostatnim czasie renesans w Polsce, ukazuje się naprawdę wiele zróżnicowanych tytułów, więc każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie.

Prezentujemy propozycje prezentowe gier dla młodszych i starszych, proste i skomplikowane, przeznaczone do grania w większym gronie lub z możliwością solo.

Seria HELVETIQ

Jeśli lubicie proste gry, dzięki którym wszyscy będziecie się wyśmienicie bawić, podczas świątecznych wieczorów odwiedzając bliskich, koniecznie sprawdźcie poręczną serię gier HelvetiQ.

HelvetiQ to szwajcarska marka, która wyróżnia się uroczymi ilustracjami w minimalistycznym stylu. Zasady każdej z gier są niezwykle proste do zrozumienia (nawet jeśli nie gracie często w planszówki), jednak cechują się niebanalną rozgrywką.

• Bandido i Bandida to kooperacyjne tytuły, w których gracze muszą komunikować się ze sobą i dokładać karty w taki sposób, aby zablokować wszystkie drogi ucieczki zbiegom. Chociaż zadanie brzmi, jakby miało nie sprawiać nawet najmniejszej trudności, pierwsze rozgrywki udowodnią, że kombinowania jest bardzo dużo, a wygrana nie jest wcale taka prosta.

• Kariba to mała i kompaktowa gra, przepięknie ilustrowana, nagradzanego autora gier Reinera Knizi, która zapewni długie godziny w rodzinnym gronie wprost na afrykańskiej sawannie. Każde zwierzę chce napić się wody jako pierwsze — słoń przegoni nosorożca, nosorożec mysz. Jednak jak dobrze wiadomo, słonie boją się myszy, dlatego mysz może przegonić słonia. Kariba to rodzinna rywalizacja w przyjaznym tonie, gdzie już po pierwszej rozgrywce będziecie chcieli zagrać jeszcze raz!

• Tucano to tytuł, którzy zabierze Was w gorące regiony lasów tropikalnych. Wybierzcie się na egzotyczną wyprawę, gdzie będziecie starać się zebrać wyjątkowo soczyste owoce. Jednak jak wszędzie, tak i tutaj przyda się rozwaga – spróbujcie zebrać owoce w odpowiedniej ilości, aby przyniosły Wam najwięcej punktów. Podczas rozgrywki korzystajcie z pomocy tukanów, dzięki którym możecie podkradać owoce innym, lub podrzucać te, które mogą przynieść Wam straty.

• Hygge to nowość przygotowana w zimowym tonie. Każdy z graczy wciela się w zwierzęta, które przygotowują zapasy na nadchodzącą zimę. Dokonując mądrych wyborów, starają się zebrać przysmaki, które zapewnią punkty na koniec gry. Znalezienie równowagi między pośpiechem a ostrożnością może nie być wcale takie łatwe.

Bandida

Blade Runner Gra Fabularna

Czas zacząć żyć. Albo czas umierać.

Poznaj oficjalną grę fabularną stworzoną na podstawie powieści Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? autorstwa Philipa K. Dicka oraz kultowych ekranizacji filmowych!

W grze fabularnej Blade Runner staniesz się tytułowym łowcą androidów z Wydziału Wykrywania Replikantów Departamentu Policji Los Angeles. Jako detektyw – człowiek albo replikant – zmierzysz się z kryminalnymi zagadkami deszczowego megalopolis skąpanego w świetle pulsujących neonów.

Gra ta poszerza granicę kryminalnych RPG, dając grającym narzędzia niezbędne w trakcie każdego śledztwa, a nie tylko podczas dymisji replikantów. Ponadto świat i mechanika gry podkreślają najważniejsze motywy serii Blade Runner – brutalną akcję, intrygi korporacji, dramat rozpadu tożsamości oraz konflikty moralne.

Podczas gry zwątpisz w przyjaciół, będziesz współczuć wrogom i sprawdzisz, ile i czy w ogóle zostało w tobie nadziei oraz człowieczeństwa.

Więcej informacji o grach fabularnych znajdziesz na stronie blackmonk.pl, a jeśli chcesz zanurzyć się w niesamowity klimat Los Angeles z przyszłości, tu kupisz grę fabularną Blade Runner!

Blade Runner Gra Fabularna

Zombie, tetris, flamaster i gąbka, czyli wykreślanka w świecie Zombicide.

Nieliczni Ocalali opędzają się przed nienażartą hordą zombiaków… za pomocą mazaka, gąbki i sprytnej mechaniki wykreślania obrażeń z użyciem tetrisowych kształtów.

Uniwersum Zombicide: Znasz ten świat. Znasz te zombiaki. Wiesz, co to abominacja i dlaczego trzeba ją odstrzelić.To doświadczenie przyda ci się w tej zupełnie nowej grze ze świata Zombicide 2. edycji!

Nadchodzą zombiaki: Zombiaki spawnują się i nacierają. Mają swoje specjalne zdolności, niepowstrzymany głód i straszliwego bossa za plecami. Nie mają za to wdzięku, urody i litości!

Tetrisem go: Rozpraw się z nadgniłym przeciwnikiem z użyciem tetrisowych kształtów: zakreśl całe pole na jego karcie, zanim cię dopadnie!

Satysfakcja z kombosowania: Boostuj swoją broń, mądrze używaj kart przyjaciół, ciułaj amunicję i pancerz… aby stawić czoła bossowi i przetrwać kolejny dzień apokalipsy zombie!

Zombicide. Broń w dłoń - gra

DORFROMANTIK

Dorfromantik to kooperacyjna gra kafelkowa utrzymana w minimalistycznej szacie wizualnej, podczas rozgrywki da się odczuć relaks. Jest to łamigłówka, w którą możemy grać solo lub w trybie kooperacji, odkrywając kolejne jej elementy. Nawet niewielkie osiągnięcia nagrodzą naszą grę i zachęcą do ponownej rozgrywki z nieco bardziej wymagającymi zasadami i komponentami niż podczas wcześniejszej partii. Pierwowzorem gry planszowej jest gra komputerowa o tym samym tytule, gdzie na platformie zebrała przytłaczająco pozytywne opinie.

W grze wcielamy się w budowniczych krajobrazu i z pomocą sześciokątnych kafelków tworzą mapę pięknych złotych pól, przecinanych gęstymi lasami, wśród których, niczym wstążka, zawija wolno płynący strumień. Z dala widać tory prowadzące do sielskich miasteczek, a każdy ceglany domek lśni od promieni zachodzącego słońca.

Gra Dorfromantik jest idealnym przykładem „cozy games”, w takich nie czuć upływającego czasu, a każdy moment spędzony przy rozgrywce pozwala się w pełni zrelaksować. Dajcie się ponieść chęci tworzenia pięknego krajobrazu bez obliczania i długich analiz związanych z maksymalizacją wyniku. Rozwijajcie idyllę, w której nie musicie martwić się o politykę, zasoby czy o to, gdzie umieścić swoich robotników. Poświęćcie na rozgrywkę tyle czasu, ile potrzebujecie; zapewniamy, że spędzicie miło niejedną chwile podczas spokojnych partii, jak i wielogodzinnych rozgrywek.

Dorfromantik - pudełko

Opowieści Baśniomistrza

Otwórz drzwi do świata niczym z baśni braci Grimm!

Opowieści Baśniomistrza to seria wyjątkowych gier, będących pomostem pomiędzy grami paragrafowymi a fabularnymi: nadadzą się zarówno dla początkujących, jak i prawdziwych weteranów gier, szukających czegoś nowego.

Grać mogą wszyscy – dzieciaki, dorośli i nastolatki, a rolę Baśniomistrza lub Baśniomistrzyni może przyjąć każdy, kto potrafi czytać głośno i wyraźnie. Łatwe do opanowania zasady sprawiają, że rozgrywkę można rozpocząć niemal od razu.

Jedną z największych zalet Opowieści Baśniomistrza jest ich magiczny klimat. Ale ta gra to nie tylko książka! Zostały do niej stworzone pejzaże dźwiękowe, które mogą wybrzmieć podczas przygód i nadać im zupełnie nowy poziom zanurzenia w świecie i rozgrywce. Są to nagrania łączące odgłosy, muzykę i narrację, a głos do nich podkłada Janusz Zadura, znany m.in. z roli Rico w Pingwinach z Madagaskaru, Robin Hooda w Shreku i wielu audiobooków (m.in. książki z serii Świat Dysku).

Wybierz się – w pojedynkę lub z przyjaciółmi – na niebezpieczne misje i poznaj niesamowite historie! Tu znajdziesz więcej informacji o serii, a tu kupisz dwa pierwsze tytuły: Tajemnice Dziwnolasu oraz Sekrety Smokolochów!

Opowieści Baśniomistrza

Pędzące żółwie Extreme

Turbowyścig do sałaty!

Żółwie znowu pędzą w wyścigu do sałaty, ale tym razem będzie on ekstremalnie trudny. Ścigać się będzie aż 6 żółwi, czyli 6 graczy!

Trasa jest dłuższa i pełna zaskakujących niespodzianek przygotowanych przez złośliwe krety. Żółwie będą musiały także przekroczyć rzekę i unikać czającego się w krzakach lisa!

A to nie koniec niespodzianek – w grze znajdują się także specjalne dodatki: czarny żółw, czarny kruk oraz karty, które pozwolą graczom włączyć tryb turbo i zakłócić plany przeciwników.

Jest to zatem wyścig pełen czyhających na graczy niebezpieczeństw i niesamowitych zwrotów akcji!

W extremalnej wersji hitu „Pędzące żółwie” proponujemy znaną wszystkim grę z nowymi turbododatkami, które powodują, że szybkość jest naprawdę zawrotna.

Wszystkie żółwie dostały kaski i gogle! Bezpieczeństwo naszych małych zawodników to podstawa!

Pędzące żółwie Extreme - komponenty

Seria SMARTGAMES

Jeśli w gronie znajomych i rodziny macie kogoś, kto uwielbia łamigłówki, koniecznie sprawdźcie gry serii SmartGames od wydawnictwa IUVI Games. Bogata kolekcja solidnie wykonanych gier logicznych, z których każda posiada zupełnie inną tematykę, zachwyci dzieci oraz dorosłych.

Z ponad 80 tytułów, wybraliśmy takie, które zdecydowanie zauroczą nie tylko tematyką, ale i dobrą zabawą. Na pierwszy ogień coś dla najmłodszych. Trzy Małe Świnki to tytuł, który nawiązuje do bajki o tym samym tytule. Zdecydowanie dzieci, jak i rodzice mają sporo zabawy podczas rozwiązywania zadań. Za dnia świnki korzystają z pięknej pogody – umieśćcie wszystkie elementy z domkami na planszy w taki sposób, aby świnki, swobodnie bawiły się poza domkami. Jednak kiedy przychodzi noc i nadchodzi wilk, pomóżcie im szybko schować się w domkach! To fantastyczna zabawa nie tylko dla najmłodszych.

Poszukując prezentu, warto zwrócić uwagę również na Diamentowy Kod. Idealnie sprawdzi się dla poszukujących skarbów. Wkrocz do kopalni diamentów SmartGames i rozwiąż jedno z 80 zadań umieszczając, wszystkie drogocenne kamienie na swoich miejscach. Do rozwiązania zadania, korzystaj z podpowiedzi i wskazówek zawartych w książeczce z zadaniami. Im bardziej zagłębisz się w przygodę, tym trudniejsze będą zadania. Nic jednak nie jest w stanie zastąpić uczucia satysfakcji po rozwiązaniu zadania!

Jeśli szukacie prezentu dla kociarza, ten smart będzie idealny! Każdy kot marzy o tym, aby posiadać swoje własne kartonowe pudełko, w którym będzie mógł się bawić bez końca! Spróbujcie dopasować elementy zgodnie z wybranym przez siebie zadaniem. Przestawiaj elementami układanki raz po raz do momentu, kiedy wszystkie koty znajdą się w pudełkach.

A co gdyby za pomocą gry, można było pokazać uczucia? Tutaj może pomóc IQ Love. Plansza w kształcie serca a na niej umieszczone piękne, wielokolorowe kamienie! Spróbujcie dopasować wszystkie elementy zgodnie z wybranym zadaniem. Jesteśmy przekonani, że ta łamigłówka będzie wyjątkowym prezentem, który doceni każdy obdarowany.

Diamentowy kod - gra

Stranger Things to idealna planszowa adaptacja kultowego serialu. Świetnie nadaje się jako tytuł do rozegrania w każdym gronie, niezależnie od stopnia zaangażowania w planszowe hobby. Dlaczego?

Zasady gry zostały zaprojektowane tak, by czerpać z bogactwa współczesnych planszówek, a zarazem uważnie pilnują progu wejścia. Ktokolwiek do niej siądzie, będzie w stanie opanować grę i bawić się już od pierwszych rund. Zabawie służy także kooperacyjne podejście do rozgrywki. Tu gracze wspólnie stawiają czoła niebezpieczeństwom Drugiej Strony i wszyscy wygrywają… lub przegrywają! Nieskomplikowane zasady przekładają się bowiem na wyzwania, których nie sposób podjąć z marszu.

Stranger Things. Po drugiej stronie

Mityczny Wiatr

W okolicy od dawna dało się słyszeć legendy o tajemniczej i pełnej mitów dolinie. Dzisiejsze przypadkowe spotkanie z niewielkimi magicznymi istotami, zwanymi duszkami, potwierdziło, że istnieje ona naprawdę. Duszki zaprosiły was, byście uczynili to miejsce waszym nowym domem.

Nie znacie co prawda ich zamiarów, ale w obliczu trudności w znalezieniu nowego domu nie możecie zmarnować takiej okazji. Fiks, duszek opiekuńczy, poprowadziła was wraz z gronem najbliższych towarzyszy przez górski przesmyk, wprost do Doliny Mitycznego Wiatru.

Jej widok zaparł wam dech, zaś piękno przewyższyło najśmielsze nawet oczekiwania. Ku waszemu zdumieniu, dostrzegliście ślady dawnych zabudowań i górującą nad nimi prastarą wieżę. Najwyraźniej nie wy pierwsi tu dotarliście...

Przypadkowe spotkanie z duszkami potwierdziło, że dolina, o której dotąd słyszeliście tylko w legendach, istnieje naprawdę. Magiczne istoty zaprosiły was, byście uczynili to miejsce waszym nowym domem. Pora zakasać rękawy i wziąć się razem do roboty!

Mityczny Wiatr jest kooperacyjną grą dla 1-4 graczy, w której każdy pokieruje unikatową postacią. W trakcie gry będziecie współpracować, aby założyć osadę w magicznej Dolinie Mitycznego Wiatru. Wspólnie realizujcie różne cele poprzez rozbudowę miasteczka, podróże po okolicy i rozwijanie własnych postaci, a wszystko to w ramach wciągającej opowieści.

Mityczny Wiatr - gra

Nibylandia. Tu żyją potwory!

W grze Nibylandia. Tu żyją potwory! to TY decydujesz, którą ścieżkę wybrać, na jakie niebezpieczeństwa się narazić i z którymi potworami podjąć walkę. Możesz grać jako ocalała z katastrofy statku Wendy Darling, mechaniczny mściciel Piotruś Pan, nieustraszona łowczyni Tygrysia Lilia lub bezlitosny pirat – kapitan Hak.

- książka, która jest jednocześnie grą – czytelnik może decydować, w którym kierunku rozwinie się fabuła (czytelnik porusza się między paragrafami, a nie odwraca kolejne strony),

- gra inspirowana klasykiem literatury: Piotrusiem Panem J.M. Barriego, ale także Zaginionym światem Arthura Conan Doyle’a, Titaniciem, serią Tomb Raider, w środku również echa Parku Jurajskiego,

- możliwość wyboru 5 różnych postaci, w tych samego Kapitana Haka! A jeśli chcesz zagrać tajemniczą postacią, przyjrzyj się uważnie mapie w książce.

Nibylandia. Tu żyją potwory! - gra

Udaj się w podróż po baśniowych krainach w grze karcianej Sowy!

Gracze odwiedzają krainy pełne sów. Każdy chce, aby jego podróż trwała jak najdłużej i aby zakończyła się w krainie z dużą liczbą sów. Po drodze gracze spotkają koty, kruki i króliki. Zwierzęta te mogą im pomóc w podróży… lub bardzo ją utrudnić!

Piękne ilustracje na kartach przedstawiają niezwykłe sowie krainy. Niektóre sowy przybierają zaskakujące formy i trzeba wytężyć wzrok, aby je dostrzec.

Sowy to kolejna gra z serii przenoszącej graczy do świata ze snu (Sen, Kruki, Smoki, Koty). Każda gra z tej serii ma inne zasady rozgrywki!

Sowy gra

Etherfields

Etherfields to doświadczenie, łączące surrealistyczne wizje artystyczne grafików, odważne pomysły projektantów i oniryczną warstwę fabularną gry. Zanurz się w świat snów, by poznać przeszłość Śniących. Niepokojącą, niczym nocny koszmar.

Gra łączy ze sobą elementy gier typu escape room, stawia na spostrzegawczość, nagradza za łączenie z sobą pozornie niepowiązanych faktów. Każda kolejna gra rozwija istniejące zasady, dodaje kolejne, modyfikuje sposób, w jaki gracz podchodzi do odkrywania kolejnych kart tej historii.

Po skończeniu kampanii z podstawowej wersji gry można dokupić kilka kolejnych przygód eksplorujących inne sny.