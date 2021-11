Arabskie rysowniczki i mizoginia w Internecie. TOP 5 produkcji z walką o prawa kobiet w Arte.tv

fot. materiały prasowe

Arte.tv to publiczna platforma, dzięki której bezpłatnie można oglądać produkcje z całej Europy. W bogatej ofercie kanału kulturalnego są między innymi koncerty, reportaże śledcze, inspirujące biografie i programy przyrodnicze. Jedną z ciekawszych kategorii w Arte.tv jest Walka o prawa kobiet, dzięki której możemy poznać historie ludzi marzących o równości. Dzięki nim możemy przyjrzeć się bliżej takim problemom jak seksizm, cyberprzemoc czy zmuszanie dzieci do zawierania małżeństw. W filmach zostaną przybliżone sylwetki kilku niesamowitych kobiet, które walczą o lepsze jutro. Przekonajcie się sami.

TOP 5 - Walka o prawa kobiet. Produkcje w Arte.tv

Jak mówi opis produkcji: według Europejskiego Lobby Kobiet w 2017 roku kobiety były 27 razy częściej niż mężczyźni narażone na nękanie w sieci i w mediach społecznościowych. Być może Internet tylko uwydatnił od dawna zakorzeniony w społeczeństwie problem.

Rewolucja przeprowadzana przez arabskie rysowniczki, które walczą o lepszy świat. Produkcja przybliża nam sylwetki czterech kobiet, które angażują się politycznie poprzez swoją sztukę.

Jeśli jeszcze nie wiecie, kim jest Theresa Kachindamoto, ta produkcja to dla Was pozycja obowiązkowa. Kobieta jest przywódczynią centralnego regionu Malawi i zarządza 540 wioskami. Do historii przejdzie jako pierwsza władczyni, która zakazała małżeństw dzieci.