Underdog i nie tylko. Najbardziej znane filmy o MMA i UFC

Underdog to film o MMA opowiadający o Borysie "Kosie" Kosińskim – zawodniku MMA, który znalazł się na życiowym zakręcie. Mimo problemów w życiu osobistym udało mu się wrócić na ring i pokazać, na co go stać. Romantyczna opowieść wielkiego wojownika to esencja tego, czym są mieszane sztuki walki. Siła, determinacja, honor i nieustępliwość – cechy te mają wielkie znaczenie zarówno dla zawodników, jak i pasjonatów MMA. Underdog nie jest być może najlepszym filmem na świecie, ale dzięki świetnej kreacji aktorskiej Eryka Lubosa ogląda się go całkiem nieźle. Wyróżniamy go, bo była to pierwsza polska produkcja gatunku.

Filmy o MMA na liście poniżej. Są wśród nich zarówno słabsze, jak i lepsze produkcje, ale w żadnej z nich nie brakuje wielkich sportowych emocji.

Jeden z najważniejszych obrazów o MMA, jaki kiedykolwiek powstał. Świetna obsada dopełnia chwytającą za serce historię dwóch braci, którzy spotykają się na ringu. Jeden jest byłym żołnierzem stawiającym pierwsze kroki w mieszanych sztukach walki. Drugi, to były zawodnik UFC, który ledwo wiąże koniec z końcem. Obaj potrzebują pieniędzy, więc biorą udział w turnieju, w którym można wygrać fortunę, ale też stracić zdrowie. Jak łatwo się domyślić, braterski bój wisi w powietrzu. W rolach braci występują Tom Hardy i Joel Edgerton. W ich ojca wciela się Nick Nolte.

Kolejny polski obraz o MMA. O ile Underdog spotkał się z umiarkowanie dobrym przyjęciem, to Fighter odniósł porażkę na pełnej linii. Warto jednak odnotować ten film, ponieważ spotykają się w nim na ringu najwięksi amanci kina znad Wisły: Piotr Stramowski i Mikolaj Roznerski.

Lżejsze podejście do tematu walk w klatkach. W głównego bohatera tej sportowej komedii wciela się Kevin James. Aktor portretuje nauczyciela biologii, który postanawia dorobić sobie jako zawodnik MMA. Idzie mu całkiem nieźle i wkrótce zalicza debiut w prestiżowej federacji UFC. Mimo komediowego podejścia do tematu, choreografia walk nie jest traktowana tutaj po macoszemu.

Po prostu walcz! nawiązuje fabularnie do słynnego hitu Karate Kid. Młody chłopiec zostaje upokorzony przez miejscowego łobuza. Sytuacja ta motywuje go do rozpoczęcia treningu i spróbowania swoich sił w MMA. Wszystko po to, żeby spotkać się na ringu ze swoim adwersarzem i udowodnić wszystkim, ile naprawdę jest wart. Film ma naprawdę dobre sceny walk i powinien być filmową pozycją obowiązkową dla każdego fana MMA.

Film, po którym kariery Scotta Adkinsa Michaela Jaia White’a nabrały rozpędu. Ci panowie gwarantują wysoką jakość choreografii walk i właśnie taki jest Champion 2. Obraz opowiada historię boksera o imieniu Chambers, który zostaje wtrącony do więzienia. Na miejscu okazuje się, że sportowiec musi stoczyć walkę z tamtejszym mistrzem, żeby wygrać wolność. Film doczekał się kilku części. W każdej z nich mieszane sztuki walki grają pierwsze skrzypce.