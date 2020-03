zostanwdomu i graj! Lista gier na konsole i komputer

Z badań przeprowadzonych przez firmę Verizon wynika, że zainteresowanie grami komputerowymi w czasie epidemii koronawirusa może wzrosnąć nawet o 75%. Dzięki izolacji domowej odzyskaliśmy kilka godzin, które każdego tygodnia tracimy na dojazdy do pracy. Wielu graczy zdecydowało się przeznaczyć ten dodatkowy czas na nadrobienie zaległości z branży gier.

W tym zestawieniu przedstawiamy po pięć tytułów z najpopularniejszych platform, które przykują was do ekranów na długie godziny. Rozsiądźcie się wygodnie, chwyćcie pady (albo myszki) i wskoczcie do gry!

Gry na kwarantannę - PlayStation 4

Zestawienie rozpoczynamy od niekwestionowanego lidera obecnej generacji konsol. Na PlayStation 4 znajdziemy masę fantastycznych tytułów na wyłączność, my wybraliśmy pięć z nich, które zasługują na szczególną uwagę:

God of War

Jeżeli jeszcze nie graliście w tę odsłonę, to czas najwyższy to nadrobić. W końcu to bez dwóch zdań najlepszy tytuł na wyłączność konsoli PlayStation 4 od dnia jej premiery. Przygody Kratosa nigdy wcześniej nie były tak emocjonujące i nigdy wcześniej nie wyglądał tak wspaniale. Nowy God of War to także znakomity wątek fabularny, który trzeba poznać, a już szczególnie teraz, kiedy gracze mają nadmiar czasu wynikający ze stanu epidemicznego w Polsce.

fot. SIE

Uncharted (seria)

Nie jedna, ale aż cztery gry oraz samodzielny dodatek. Cykl Uncharted pokazał nam, jak gry z gatunku action-adventure powinny wyglądać. Fakt, starsze gry wydane w kolekcji remasterów mogą już trącić myszką, ale to nadal kawał doskonałej fabuły i świetnej zabawy. Przy Uncharted nie ma opcji na nudę. Seria z pewnością wyrwie graczom z życia pokaźną porcję czasu.

Fot. Sony

Marvel’s Spider-Man + dodatki

Gdzie znajdziemy najlepszą grę o superbohaterze? Oczywiście tylko na PlayStation 4. Poświadczają to nie tylko nasze słowa, ale także opnie graczy. Przyjazny Pajączek wesoło bryka sobie na pajęczynie po Nowym Jorku, w którym…. Przekonajcie się sami, bo naprawdę warto. Uzupełnieniem ciekawej historii jest porcja dodatków, a recenzje tego wszystkiego, jak zwykle znajdziecie na łamach naEKRANIE.pl

fot. SIE

The Last of Us: Remastered

Opnie co do tego tytułu są mocno podzielone. Dla jednych ta gra to prawdziwy majstersztyk, dla innych tytuł „meh”. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, ta gra na wyłączność PlayStation 4 jak żadna inna idealnie wpisuje się w klimat tego, co dziś dzieje się na świecie. Pandemia, niebezpieczeństwo i przetrwanie. Wszystko w jednym miejscu, w którym nie tylko zainfekowani stanowią wyzwanie.

fot. SIE

Bloodborne

From Software oddało w ręce graczy coś, co spędzi Wam sen z powiek, ale także zapełni czas, jakiego teraz mamy więcej (teoretycznie). Trzeba się jednak przygotować, bo nie będzie to łatwa przeprawa, ale gwarantuję – satysfakcja z pokonania kolejnego przeciwnika gwarantowana. Tytuł ma już kilka lat, ale nadal w niego grają gracze, którzy z chęcią pomogą w trudniejszych starciach.

fot. SIE