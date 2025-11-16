Allison Mack twierdzi, że aktorka znana ze Smallville wprowadziła ją do sekty. O kogo chodzi?

fot. IMDb.com

Dwa lata po wyjściu z więzienia po odbyciu kary za udział w sekcie NXIVM, Allison Mack przyznała, że to jej koleżanka z serialu Tajemnice Smallville, Kristin Kreuk, przedstawiła ją grupie.

Allison Mack - podcast o sekcie

Po wyjściu dwa lata temu z więzienia (po odsiadce skróconej do dwóch lat) 43-letnia Allison Mack zaczęła ponownie układać sobie życie. Pojawiły się plotki o tym, że wzięła ślub. Natomiast kilka dni temu, w pierwszej połowie listopada 2025 roku, premierę miał podcast CBC Uncover: Allison After NXIVM, w którym, w wywiadzie przeprowadzonym przez dziennikarkę Natalie Robehmed, aktorka opowiada co doprowadziło do tego, że została jedną z najbardziej znanych członkiń sekty NXIVM.

Mack w podcaście wspomina, że razem z koleżanką z planu świetnie się bawiły, podróżując po świecie i realizując się u szczytu sławy w serialu, jednak ona i Kreuk wciąż czuły się niespełnione w życiu. Mack wspominała, że to Kristin Kreuk opowiedziała jej o nowym kursie samopomocy (tak reklamowała się sekta) słowami:

To nauka o radości. To najbardziej niesamowita rzecz. Dzięki temu wszystko w moim życiu stało się o wiele lepsze. Musisz to zrobić.

Mack opowiedziała więcej o zaangażowaniu Kreuk w jej werbunek do sekty:

Ona nie potrafiła mówić o niczym innym. Była po prostu niesamowicie podekscytowana. Wiesz, miała trenera i mówiła o Vanguard i Prefect, czyli o nazwiskach, którymi w tamtym czasie nazywano [liderów NXIVM] Keitha [Raniere] i Nancy [Salzman]. Kristin mówiła: "Keith stworzył taką organizację. Jest tylko dla kobiet i organizują weekendowe warsztaty. Myślę, że powinnaś to zrobić i myślę, że bardzo by ci się to spodobało". Ja wtedy powiedziałam: "Dobra, skoro uważasz, że powinnam to zrobić i mi się to spodoba, to dobrze, zrobię to".

Po aresztowaniu Mack wraz z Raniere w 2018 roku pod zarzutem spisku i handlu ludźmi w celach s*ksualnych i pracy przymusowej, Kreuk stwierdziła, że ​​plotki o jej udziale w rekrutacji młodych kobiet do sekty są rażąco fałszywe. Kristin Kreuk wyjaśniła, że ​​rozumie NXIVM jako kurs samopomocy i rozwoju osobistego, dodając, że odeszła z grupy pięć lat wcześniej i miała minimalny kontakt z osobami, które nadal były tam zaangażowane.

Allison Mack w sekcie NXIVM

Według wyroku sądu Allison Mack zastraszała, szantażowała i werbowała nieświadome kobiety, po czym wypalała im znamiona na ciałach. Aktorka przyznała, że jej działania miały charakter rytualny i kierowała się zasadami założyciela sekty, Keitha Raniere'a. Członkowie NXIVM zajmowali się także między innymi handlem ludźmi w celach seksualnych, a Raniere miał zmuszać swoje ofiary do kontaktów seksualnych. Mężczyzna został skazany na 120 lat więzienia pod zarzutem handlu ludźmi.

Serial Tajemnice Smallville był emitowany przez 10 sezonów w latach 2001-2011. Allison Mack grała najlepszą przyjaciółkę Clarka Kenta, Chloe Sullivan, a Kreuk wcieliła się w szkolną miłość przyszłego superbohatera, Lanę Lang. Tajemnice Smallville można oglądać na Amazon Prime Video.