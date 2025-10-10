Anita i Adrian ze ŚOPW podjęli ważną decyzję. Chodzi o ślub

fot. Instagram @anitaczylija

Reklama

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak niedługo powtórzą przysięgę małżeńską. Para, która poznała się podczas 3. edycji programu Ślub od pierwszego wejrzenia, postanowiła przyspieszyć przygotowania do drugiego ślubu w obliczu poważnej choroby, z jaką zmaga się Adrian. Diagnoza glejaka IV stopnia, agresywnego nowotworu mózgu, zmieniła życie całej rodziny, która wcześniej cieszyła się wspólnym szczęściem i wychowywaniem dwójki dzieci - syna Jerzego i córki Bianki.

Zobacz także:

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak ponownie staną na ślubnym kobiercu

Niedawno w sieci ruszyła zbiórka na leczenie Adriana, która w zaledwie pięć dni zgromadziła ponad 1,8 miliona złotych, a to już połowa z założonego celu, wynoszącego 3 miliony złotych. Ogromną pomoc i siłę Adrian czerpie także od swojej żony, która wystawiła na internetową licytację swoją suknię ślubną z pierwszej ceremonii. Teraz zakochani szykują się do drugiego ślubu, choć diagnoza glejaka IV stopnia postawiła pod znakiem zapytania ich plany na grudzień 2025 roku. Pomimo trudnej sytuacji, Anita stanowczo podkreśla, że ceremonia musi się odbyć:

Ślub będzie. Musi być i koniec. Do wesela się zagoi. Tak się mówi, prawda? Trzeba się tego trzymać. To była nasza wspólna decyzja, zanim poznaliśmy diagnozę Adriana.

W rozmowie z magazynem Party Anita ujawniła, że przygotowania do ceremonii już trwają, a choroba tylko przyspieszyła ich plany. Anita wyznała, że gdy Adrian trafił do szpitala i jeszcze nie znali dokładnej diagnozy, oboje poczuli ogromne emocje. Wtedy zrodziła się w nich decyzja, że nie można dłużej odkładać swojego marzenia o ślubie. Dotychczas zawsze odkładali ceremonię z powodu małych dzieci i braku odpowiednich środków. Teraz jednak zrozumieli, że życie nie pozwala czekać i trzeba cieszyć się każdą chwilą.

Co więcej, dla pary ważne jest, aby ich dzieci również mogły uczestniczyć w tej wyjątkowej dla nich chwili. Oboje pragną, aby pociechy zobaczyły szczęśliwych rodziców, pomimo trudów, jakie przynosi choroba. Anita dodała również, że nic nie jest w stanie zatrzymać ich planów:

Ostatnio daliśmy radę w miesiąc, to teraz też damy radę. Tylko że teraz już będziemy pewni, kto na nas czeka po tej drugiej stronie. Po tych siedmiu latach, kiedy przeżyliśmy ze sobą naprawdę wiele dobrych i złych chwil.