Polka w nowym serialu Black Rabbit. O czym jest produkcja z Judem Law i Jasonem Batemanem?

fot. IMDb

Wrzesień 2025 roku na Netflixie obfituje w najgorętsze premiery. Już 17 września platforma udostępniła drugi sezon polskiego hitu 1670, a dziś widzowie mogą sięgnąć po obiecujący thriller z międzynarodową obsadą. 18 września 2025 roku na platformie Netflix swoją premierę miał jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego miesiąca – miniserial kryminalny Black Rabbit, w którym główne role zagrali Jude Law i Jason Bateman. Widzowie będą mogli obejrzeć wszystkie osiem odcinków serii i od razu w pełni zanurzyć się w jej mroczną, pełną napięcia fabułę. W produkcji nie zabrakło także polskiego akcentu.

Jude Law i Jason Bateman jako bracia w serialu Black Rabbit

Black Rabbit to miniserial kryminalny osadzony w świecie pełnym luksusu, presji i tętniącego nocnym życiem Nowego Jorku, w którym losy dwóch braci splatają się w dramatyczny sposób. Jake Friedken, w którego rolę wciela się Jude Law, jest właścicielem ekskluzywnej restauracji i VIP-owskiej loży, która wkrótce może stać się jednym z najmodniejszych miejsc w mieście. Jego życie wydaje się uporządkowane, dopóki do jego świata nie powraca brat Vince, współtwórca rodzinnego biznesu, który nigdy nie odnalazł własnej drogi. Pojawienie się Vince’a wywołuje falę napięć i konfliktów. Stare urazy oraz nierozwiązane problemy rodzinne, połączone z nowymi zagrożeniami, zagrażają całemu dorobkowi braci. Nowy Jork staje się niemym świadkiem ich rywalizacji, a obaj powoli odkrywają, że największym zagrożeniem dla siebie nie są wrogowie z zewnątrz, lecz oni sami.

Serial przyciąga uwagę nie tylko gwiazdorską obsadą – obok Jude’a Lawa i Jasona Batemana w rolach głównych pojawiają się Abbey Lee, Cleopatra Coleman, Sope Dirisu, Odessa Young i Chris Coy. W produkcji nie zabrakło również polskiej aktorki Dagmary Domińczyk, która wcieliła się w rolę żony jednego z braci. Całość charakteryzuje wciągające napięcie oraz wielowymiarowy portret psychologiczny bohaterów. Za produkcję odpowiadają Zach Baylin i Kate Susman, a w gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Bateman i Law.