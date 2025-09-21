Jennifer Aniston przyjaźni się z Reese Witherspoon od lat. Dopiero teraz odkryła jej prawdziwe imię

fot. IMDb

Jennifer Aniston, od lat będąca bliską przyjaciółką Reese Witherspoon, przeżyła prawdziwy szok, gdy podczas wspólnej zabawy w programie LADBible odkryła prawdziwe imię aktorki. Obie gwiazdy, które od wielu lat utrzymują przyjacielskie relacje, miały okazję przetestować swoją znajomość w zabawnym quizie. Przyjaźń Jennifer i Reese zyskała dodatkowy wymiar w ciągu ostatnich pięciu lat, gdy zawodowe ścieżki aktorek zaczęły się łączyć w serialu The Morning Show. Produkcja właśnie doczekała się czwartego sezonu, a decyzja o kontynuacji hitowego projektu sprawiła, że Aniston i Witherspoon znów wcielą się w przyjaciółki i rywalki prowadzące poranną audycję.

Reese Witherspoon ujawniła swoje prawdziwe imię

Historia przyjaźni Jennifer Aniston i Reese Witherspoon sięga roku 2000, kiedy to aktorki po raz pierwszy spotkały się na planie kultowego sitcomu Przyjaciele. Reese wcieliła się wówczas w Jill Greene, młodszą siostrę Rachel Greene, granej przez Aniston. Od tamtej pory obie gwiazdy zbudowały trwałą więź, która przetrwała ponad dwie dekady. W grudniu 2023 roku, w wywiadzie dla magazynu Variety, Jennifer podkreślała wartość tej długoletniej relacji, nazywając Witherspoon nie tylko współpracowniczką, ale prawdziwą przyjaciółką i partnerką w życiu zawodowym. Reese dodała, że ich przyjaźń opiera się na wzajemnym szacunku i wspólnych doświadczeniach, co daje im poczucie komfortu i pewnej stabilności w nieustannie zmieniającym się świecie show-biznesu. Mimo blisko 20-letniej znajomości, okazuje się, że aktorki wciąż mogą zaskakiwać się nawzajem. Odkrycie prawdziwego imienia Reese było dla Aniston prawdziwym szokiem i dowodem na to, że nawet najbliższe przyjaźnie czasami skrywają prawdziwe niespodzianki.

Podczas zabawnego segmentu Do You Even Know Me? dla serwisu LADBible, Jennifer Aniston przeżyła niemałe zaskoczenie. Reese Witherspoon poprosiła ją, aby przyjaciółka odgadła jej prawdziwe drugie imię. Aniston próbowała swoich sił, typując spośród trzech opcji, jednak jej odpowiedź okazała się błędna. Wówczas Reese ujawniła, że w rzeczywistości nazywa się Laura Jeanne Reese Witherspoon. Zaskoczona Jennifer powtórzyła tylko, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie usłyszała:

Laura Jeanne? Słucham?! Kim jest Laura? Skąd wzięło się Reese?

W żartobliwym tonie dodała, że od teraz nie zamierza używać tego imienia w rozmowach z przyjaciółką. Reese wyjaśniła również, że imię to towarzyszy jej od wczesnych lat i właśnie tak na co dzień nazywają ją najbliżsi. Aniston nie pozostała obojętna i zdradziła, że jej drugie imię to Joanna.