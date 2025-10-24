placeholder
Sklep Wokulskiego zostaje w Warszawie. Do kiedy?

Zdjęcia do nadchodzącej ekranizacja Lalki Bolesława Prusa z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w obsadzie wkrótce dobiegną końca. Okazuje się, że sklep Wokulskiego, czyli jedna z kluczowych scenografii z filmu zostanie w stolicy nieco dłużej. Do kiedy będzie można ją odwiedzić?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  scenografia 
warszawa lalka
Zdjęcie promujące film Lalka fot. Jacek Poremba / Gigant Films
Lalka autorstwa Bolesława Prusa za jakiś czas doczeka się nowej kinowej adaptacji. Jej reżyserem został Maciej Kawalski, a za zdjęcia do produkcji odpowie Piotr Sobociński jr. Wiadomo także, że w roli Izabeli Łęckiej tym razem sprawdzi się Kamila Urzędowska, a Stanisława Wokulskiego zagra Marcin Dorociński. Nadchodząca ekranizacja - podobnie jak kultowa lektura - będzie rozgrywała się w Warszawie w 1878 roku. Dlatego też okolice placu Zamkowego niedawno ''przeniosły się w czasie'' do XIX-wiecznej Warszawy. Na Krakowskim Przedmieściu powstał między innymi sklep Wokulskiego. Okazuje się, że zostanie tam na dłużej.

Sklep Wokulskiego w Warszawie zostaje do 2026 roku

Jeśli jesteście fanami Lalki i nie zdążyliście jeszcze odwiedzić kluczowej scenografii z nadchodzącego filmu - nie martwcie się. Z pewnością znajdziecie jeszcze na to czas. Sklep Wokulskiego zostanie bowiem na Krakowskim Przedmieściu aż do lutego 2026 roku. Zdjęcia do filmu mają zakończyć się nieco wcześniej, a dokładnie 20 grudnia tego roku. O tym, dlaczego kluczowa scenografia będzie towarzyszyła mieszkańcom stolicy nieco dłużej, poinformował prezydent miasta - Rafał Trzaskowski:

Sklep Wokulskiego cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego wspólnie z producentem i twórcami filmu postanowiliśmy, że pozostanie na Krakowskim Przedmieściu na dłużej. Zadania wyeksponowania obiektu do połowy lutego podjęła się Stołeczna Estrada, za co bardzo dziękuję. Zapraszamy mieszkańców i turystów do zobaczenia części filmowej dekoracji, a przy okazji przejścia się ulicami, którymi niegdyś przechadzał się autor Lalki.

Wiadomo również, że sklep Wokulskiego stanie się dodatkową atrakcją na szlaku warszawskiej iluminacji świątecznej. Zostanie nawet specjalnie udekorowany przez członków instytucji kultury Stołeczna Estrada. Warto wspomnieć, że wnętrze sklepu nie będzie otwarte dla publiczności.

Zdjęcie z filmu Lalka. Od lewej: Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka i Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski.
Lalka
Źródło: um.warszawa.pl

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  scenografia 
warszawa lalka
