MasterChef: jaki powinien być zwycięzca programu? Magda Gessler odpowiada

fot. materiały. prasowe TVN

Reklama

Niedawno wystartowała 14. edycja MasterChefa, którego celem jest wyłonienie najlepszych kucharzy w kraju. Magda Gessler ponownie zasiadła w gronie jury i wraz z Michelem Moranem oraz Przemysławem Klimą ocenia kulinarne talenty uczestników. W ostatniej rozmowie z Plejadą restauratorka zdradziła, jakie cechy powinien mieć zwycięzca programu, wskazując kluczowe kryteria oceny. Podkreśliła również, że obecny sezon znacząco różni się od poprzednich – zarówno pod względem poziomu uczestników, jak i zmian w formule, które sprawiają, że rywalizacja jest jeszcze bardziej emocjonująca.

Zobacz także:

Magda Gessler wskazała cechy dobrego kucharza

Magda Gessler na początku rozmowy zwróciła uwagę na zmiany, jakie zaszły w programie. Wskazała, że są one odzwierciedleniem tego, jak dziś wygląda świat i czego oczekują widzowie. Jej zdaniem publiczność nie chce już oglądać jedynie samej rywalizacji, ale przede wszystkim oczekuje ludzi z pasją, ciekawych osobowości, które niosą za sobą historie i emocje. To właśnie one budują unikalny klimat MasterChefa i sprawiają, że show od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Restauratorka podkreśliła także, że poziom uczestników w 14. edycji zdecydowanie przewyższa ten z poprzednich lat. Już pierwsze konkurencje zaskoczyły jurorów, i to w pozytywny sposób. Jak jednak zaznaczyła Magda Gessler, nie każdy będzie miał szansę dotrzeć do finału, ponieważ zwycięzcą może zostać tylko osoba spełniająca szereg wymagań:

Żeby ktoś był dobrym kucharzem, musi mieć bardzo wiele dobrych cech. Musi mieć pasję, musi mieć temperament, musi mieć siłę.

To jednak nie wszystko, ponieważ prawdziwy mistrz kuchni powinien wykazywać się również wyczulonym smakiem, dobrym węchem i wyjątkowym podniebieniem. Wszystko to musi iść w parze z determinacją oraz gotowością do włożenia ogromnego wysiłku, bo droga do zwycięstwa w kulinarnym programie to nie tylko talent, ale przede wszystkim ciężka, konsekwentna praca.

14. edycję programu MasterChef można oglądać na antenie TVN od 7 września 2025 roku. Premierowe odcinki są emitowane co niedziele o godzinie 19:45.