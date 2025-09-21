Przeczytaj w weekend
MasterChef: jaki powinien być zwycięzca programu? Magda Gessler odpowiada

W 14. edycji MasterChefa emocji nie brakuje, a poziom rywalizacji zaskoczył nawet jury. Magda Gessler zdradziła, jakie cechy powinien mieć uczestnik, by sięgnąć po zwycięstwo w programie. Według niej to coś znacznie więcej niż tylko kulinarny talent.
Magda Gessler fot. materiały. prasowe TVN
Niedawno wystartowała 14. edycja MasterChefa, którego celem jest wyłonienie najlepszych kucharzy w kraju. Magda Gessler ponownie zasiadła w gronie jury i wraz z Michelem Moranem oraz Przemysławem Klimą ocenia kulinarne talenty uczestników. W ostatniej rozmowie z Plejadą restauratorka zdradziła, jakie cechy powinien mieć zwycięzca programu, wskazując kluczowe kryteria oceny. Podkreśliła również, że obecny sezon znacząco różni się od poprzednich – zarówno pod względem poziomu uczestników, jak i zmian w formule, które sprawiają, że rywalizacja jest jeszcze bardziej emocjonująca.

Zobacz także:

-

MasterChef 14: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Zdjęcie z planu programu MasterChef
-

MasterChef 14: kto już odpadł z programu?

Magda Gessler wskazała cechy dobrego kucharza

Magda Gessler na początku rozmowy zwróciła uwagę na zmiany, jakie zaszły w programie. Wskazała, że są one odzwierciedleniem tego, jak dziś wygląda świat i czego oczekują widzowie. Jej zdaniem publiczność nie chce już oglądać jedynie samej rywalizacji, ale przede wszystkim oczekuje ludzi z pasją, ciekawych osobowości, które niosą za sobą historie i emocje. To właśnie one budują unikalny klimat MasterChefa i sprawiają, że show od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Restauratorka podkreśliła także, że poziom uczestników w 14. edycji zdecydowanie przewyższa ten z poprzednich lat. Już pierwsze konkurencje zaskoczyły jurorów, i to w pozytywny sposób. Jak jednak zaznaczyła Magda Gessler, nie każdy będzie miał szansę dotrzeć do finału, ponieważ zwycięzcą może zostać tylko osoba spełniająca szereg wymagań:

Żeby ktoś był dobrym kucharzem, musi mieć bardzo wiele dobrych cech. Musi mieć pasję, musi mieć temperament, musi mieć siłę.

To jednak nie wszystko, ponieważ prawdziwy mistrz kuchni powinien wykazywać się również wyczulonym smakiem, dobrym węchem i wyjątkowym podniebieniem. Wszystko to musi iść w parze z determinacją oraz gotowością do włożenia ogromnego wysiłku, bo droga do zwycięstwa w kulinarnym programie to nie tylko talent, ale przede wszystkim ciężka, konsekwentna praca.

14. edycję programu MasterChef można oglądać na antenie TVN od 7 września 2025 roku. Premierowe odcinki są emitowane co niedziele o godzinie 19:45.

Źródło: Plejada

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

