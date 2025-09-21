MasterChef: jaki powinien być zwycięzca programu? Magda Gessler odpowiada
W 14. edycji MasterChefa emocji nie brakuje, a poziom rywalizacji zaskoczył nawet jury. Magda Gessler zdradziła, jakie cechy powinien mieć uczestnik, by sięgnąć po zwycięstwo w programie. Według niej to coś znacznie więcej niż tylko kulinarny talent.
Niedawno wystartowała 14. edycja MasterChefa, którego celem jest wyłonienie najlepszych kucharzy w kraju. Magda Gessler ponownie zasiadła w gronie jury i wraz z Michelem Moranem oraz Przemysławem Klimą ocenia kulinarne talenty uczestników. W ostatniej rozmowie z Plejadą restauratorka zdradziła, jakie cechy powinien mieć zwycięzca programu, wskazując kluczowe kryteria oceny. Podkreśliła również, że obecny sezon znacząco różni się od poprzednich – zarówno pod względem poziomu uczestników, jak i zmian w formule, które sprawiają, że rywalizacja jest jeszcze bardziej emocjonująca.
Magda Gessler wskazała cechy dobrego kucharza
Magda Gessler na początku rozmowy zwróciła uwagę na zmiany, jakie zaszły w programie. Wskazała, że są one odzwierciedleniem tego, jak dziś wygląda świat i czego oczekują widzowie. Jej zdaniem publiczność nie chce już oglądać jedynie samej rywalizacji, ale przede wszystkim oczekuje ludzi z pasją, ciekawych osobowości, które niosą za sobą historie i emocje. To właśnie one budują unikalny klimat MasterChefa i sprawiają, że show od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Restauratorka podkreśliła także, że poziom uczestników w 14. edycji zdecydowanie przewyższa ten z poprzednich lat. Już pierwsze konkurencje zaskoczyły jurorów, i to w pozytywny sposób. Jak jednak zaznaczyła Magda Gessler, nie każdy będzie miał szansę dotrzeć do finału, ponieważ zwycięzcą może zostać tylko osoba spełniająca szereg wymagań:
To jednak nie wszystko, ponieważ prawdziwy mistrz kuchni powinien wykazywać się również wyczulonym smakiem, dobrym węchem i wyjątkowym podniebieniem. Wszystko to musi iść w parze z determinacją oraz gotowością do włożenia ogromnego wysiłku, bo droga do zwycięstwa w kulinarnym programie to nie tylko talent, ale przede wszystkim ciężka, konsekwentna praca.
14. edycję programu MasterChef można oglądać na antenie TVN od 7 września 2025 roku. Premierowe odcinki są emitowane co niedziele o godzinie 19:45.
Źródło: Plejada