Dom znany z Obecności trafi na aukcję w Halloween. Jego wartość przeraża najmniej

W 2025 roku do kin trafił ostatni film z kultowej serii Obecność. Okazuje się, że dom, który stał się inspiracją do wyjątkowo mrożących krew w żyłach horrorów, w Halloween zostanie wystawiony na aukcję. Jego nowi właściciele muszą przygotować się na to, że nie zamieszkają w nim sami.
Zdjęcia z filmu Obecność fot. Warner Bros.
Pierwszy film z serii Obecność opowiadającej o znanych badaczach zjawisk paranormalnych - Edzie i Lorraine Warrenach - miał swoją premierę w 2013 roku. Finałową cześć pod tytułem Obecność 4: Ostatnie namaszczenie można oglądać w kinach. Seria jest oparta na historii wybudowanego w 1736 roku domu znajdującego się w Harrisville w stanie Rhode Island w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Jest to nieruchomość o powierzchni 8,5 akra (około 3,44 hektara) z trzema sypialniami. W 1971 roku przeprowadziła się do niego rodzina Perronów. Według Andrei Perron, która była wtedy dzieckiem, w domu po pewnym czasie zaczęło dochodzić do zjawisk paranormalnych ''od łagodnych, przez dobrotliwe, po nieświadome i złośliwe''. Rodzina postanowiła wyprowadzić się z domu w 1980 roku.

Mówi się, że dom do dziś jest nawiedzony przez ducha wyznawczyni szatana Bathsheba Sherman. Mimo to w 2019 roku znalazł nowych właścicieli. Kupili go badacze zjawisk paranormalnych - Jennifer i Cory Heinzenowie - który potwierdzili, że dom jest nawiedzony. Właściciele chcieli przekształcić go w atrakcję turystyczną. Tak ostatecznie się nie stało. Okazuje się, że dom niedawno znów trafił na rynek, tym razem w ramach aukcji, której początek został zaplanowany na... Halloween

Prawdziwy dom z Obecności trafi na sprzedaż. Do dziś ma być nawiedzony 

Dom znany fanom Obecności od lat przyciąga osoby poszukujące prawdy na temat tego, czy jego właściciele mają rację na temat paranormalnych zjawisk. Już za jakiś czas będą mieli okazję przekonać się o tym zwycięzcy aukcji, która rozpocznie się ona 31 października 2025 roku. Justin Manning z JJ Manning Auctioneers nie ukrywa paranormalnej przeszłości nieruchomości. Co ciekawe, chętnie opowiada o jej najbardziej mrożących krew w żyłach cechach. W rozmowie z portalem Realtor stwierdził nawet, że chciałby pojawić się na aukcji w... kostiumie hrabi Draculi:

Żartowałem z prawnikiem, że zamiast garnituru, może przebiorę się za hrabiego Draculę. Chcę jednak zachować profesjonalizm, tak więc najprawdopodobniej zostanę przy garniturze.

Andrea Perron zdążyła już uspokoić przyszłych właścicieli domu. W wywiadzie dla portalu Bloody Disgusting zapewniła, że duchy, które tam mieszkają, nie powinny być powodem do obaw:

Wciąż dowiadujemy się wielu rzeczy o tym domu i duchach, które tam mieszkają. Kocham je. Kocham nawet te zrzędliwe, bo dla mnie to bez znaczenia, kim byli. To że nadal tu są, to cholerny cud. To magia. To siły kosmiczne, których nie jesteśmy w stanie pojąć. Jeden z moich słynnych cytatów jest bardzo prosty, ale bardzo prawdziwy – ''być dotkniętym przez ducha to nie przekleństwo, lecz błogosławieństwo. To ten rzadki wgląd w krainę, z której pochodzimy i do której wszyscy nieuchronnie powrócimy''. Kończę go słowami: ''nie lękajcie się''.

Nie wiadomo jeszcze, w jakiej cenie dom zostanie wystawiony na aukcję. Na przestrzeni lat jego wartość wahała się od około 1,2 do 1,5 miliona dolarów. W poniższym materiale możecie zobaczyć, jak wygląda:

Źródło: Bloody Disgusting / Realtor.com

