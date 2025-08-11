Orzeł czy reszka powraca na antenę TTV. Kto wystąpi w programie?

fot. TTV

Po kilku latach przerwy na antenę TTV powraca Orzeł czy reszka? - jeden z najbardziej emocjonujących programów typu reality show. Ten format zdobył szerokie grono wiernych fanów dzięki swojej oryginalnej formule oraz różnorodnym uczestnikom, którzy nie boją się ryzyka i walki o wygraną. Jak już wiadomo, w nowym sezonie produkcja zaskoczy odmienionym składem, a oprócz dobrze znanych telewizyjnych twarzy, na ekranie pojawi się także grupa popularnych influencerów.

Format emitowany w latach 2018 i 2019 zdobył szczególną popularność, łącząc elementy rywalizacji, przygody i spontaniczności. W każdej edycji dwóch uczestników decydowało poprzez rzut monetą, kto przez dwa dni będzie dysponował pełnym budżetem, a kto musi przeżyć za symboliczne 100 dolarów. Ten prosty, lecz niezwykle skuteczny mechanizm był głównym napędem programu, decydując o tym, kto otrzyma złotą kartę z pełnym dostępem do zasobów, a kto zmuszony będzie wykazać się pomysłowością i sprytem, by przetrwać w obcym kraju. Wyraźna różnica w warunkach generowała napięcie i ujawniała nowe oblicza uczestników, sprawdzając ich charakter oraz wytrzymałość.

Po przerwie Orzeł czy reszka? powraca w nowej odsłonie, a pierwsze szczegóły dotyczące produkcji już zostały ujawnione. Nowy sezon realizuje firma Django Media, znana z popularnych formatów telewizyjnych. Zdjęcia odbywają się nie tylko w różnych zakątkach Europy, ale również poza jej granicami. Istotną zmianą jest również skład uczestników. Oprócz znanych i lubianych twarzy z anteny TTV, w programie pojawią się również internetowe gwiazdy, influencerzy i twórcy mediów społecznościowych cieszący się dużą popularnością, głównie wśród młodszej widowni.

Orzeł czy reszka? - uczestnicy 2025

Wśród pierwszych potwierdzonych uczestników znaleźli się m.in. Sylwia Bomba, która wystąpi u boku swojego partnera Grzegorza Collinsa oraz małżeństwo Julia i Robert Pawłowscy, znani m.in. z programu Zakup w ciemno. Do składu dołączy także Mateusz „Tarzan” Leśniak, tworzący duet z influencerem Mateuszem Krzyżanowskim, znanym jako Mini Majk. Kolejną niespodzianką jest udział słynnego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego wraz z partnerką Mają Rutkowską. Na ekran powrócą również dawne gwiazdy Królowych życia, czyli Jacek Wójcik i Edyta Nowak, którzy przez lata tworzyli bliski duet.

Premiera nowego sezonu Orzeł czy reszka? zaplanowana jest na jesień 2025 roku.