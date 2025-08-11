Reklama
Orzeł czy reszka powraca na antenę TTV. Kto wystąpi w programie?

Popularny program Orzeł czy reszka? powraca na antenę w odświeżonej odsłonie, z nową formułą i zmienionym składem uczestników. Produkcja realizowana będzie w różnych zakątkach Europy oraz poza jej granicami, a wśród uczestników znajdą się zarówno znane twarze TTV, jak i popularni influencerzy. Podane zostały już pierwsze potwierdzone nazwiska oraz data premiery nowego sezonu.
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Orzeł czy reszka fot. TTV
Po kilku latach przerwy na antenę TTV powraca Orzeł czy reszka? - jeden z najbardziej emocjonujących programów typu reality show. Ten format zdobył szerokie grono wiernych fanów dzięki swojej oryginalnej formule oraz różnorodnym uczestnikom, którzy nie boją się ryzyka i walki o wygraną. Jak już wiadomo, w nowym sezonie produkcja zaskoczy odmienionym składem, a oprócz dobrze znanych telewizyjnych twarzy, na ekranie pojawi się także grupa popularnych influencerów. 

Format emitowany w latach 2018 i 2019 zdobył szczególną popularność, łącząc elementy rywalizacji, przygody i spontaniczności. W każdej edycji dwóch uczestników decydowało poprzez rzut monetą, kto przez dwa dni będzie dysponował pełnym budżetem, a kto musi przeżyć za symboliczne 100 dolarów. Ten prosty, lecz niezwykle skuteczny mechanizm był głównym napędem programu, decydując o tym, kto otrzyma złotą kartę z pełnym dostępem do zasobów, a kto zmuszony będzie wykazać się pomysłowością i sprytem, by przetrwać w obcym kraju. Wyraźna różnica w warunkach generowała napięcie i ujawniała nowe oblicza uczestników, sprawdzając ich charakter oraz wytrzymałość.

Po przerwie Orzeł czy reszka? powraca w nowej odsłonie, a pierwsze szczegóły dotyczące produkcji już zostały ujawnione. Nowy sezon realizuje firma Django Media, znana z popularnych formatów telewizyjnych. Zdjęcia odbywają się nie tylko w różnych zakątkach Europy, ale również poza jej granicami. Istotną zmianą jest również skład uczestników. Oprócz znanych i lubianych twarzy z anteny TTV, w programie pojawią się również internetowe gwiazdy, influencerzy i twórcy mediów społecznościowych cieszący się dużą popularnością, głównie wśród młodszej widowni.

Orzeł czy reszka? - uczestnicy 2025

Wśród pierwszych potwierdzonych uczestników znaleźli się m.in. Sylwia Bomba, która wystąpi u boku swojego partnera Grzegorza Collinsa oraz małżeństwo Julia i Robert Pawłowscy, znani m.in. z programu Zakup w ciemno. Do składu dołączy także Mateusz „Tarzan” Leśniak, tworzący duet z influencerem Mateuszem Krzyżanowskim, znanym jako Mini Majk. Kolejną niespodzianką jest udział słynnego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego wraz z partnerką Mają Rutkowską. Na ekran powrócą również dawne gwiazdy Królowych życia, czyli Jacek Wójcik i Edyta Nowak, którzy przez lata tworzyli bliski duet.

Premiera nowego sezonu Orzeł czy reszka? zaplanowana jest na jesień 2025 roku.

Źródło: Przeambitni

