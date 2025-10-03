Musical Quebonafide trafi do streamingu. Gdzie będzie można obejrzeć Północ / Południe?

Raper Quebonafide pod koniec listopada 2024 roku po dłuższej wrócił z nowym singlem FUTURAMA 3 i przyznał, że ''sfingował muzyczną śmierć''. Zapowiedział też nowy projekt o nazwie PÓŁNOC / POŁUDNIE. Jego drugim aktem okazały się ''ostatnie koncerty'' na PGE Narodowym w Warszawie, które zagrał 27 i 28 czerwca 2025. Pierwszym aktem był za to musical Północ / Południe w reżyserii Sebastiana Pańczyka. Jako pierwsi 26 czerwca mieli okazję obejrzeć go wyłącznie ci, którzy wcześniej kupili bilety na wydarzenie online. Pod koniec września 2025 roku produkcja doczekała się premiery na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zdobywając nagrodę za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film. Ponadto jury konkursu Perspektywy doceniło Quebonafide za wyjątkowy wkład artystyczny. Okazuje się, że musical już wkrótce trafi do streamingu.

Północ / Południe od Quebonafide trafi na CANAL+

Północ / Południe doczeka się premiery w CANAL+ już jesienią 2025 roku. Musical powinien przypaść do gustu nie tylko fanom dotychczasowej twórczości Quebonafide. W zawartych w nim utworach raper opowiada bowiem o swoich zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową (powoduje gwałtownie wahania nastroju od manii powodującej nadmierne podekscytowanie i energię po przygnębienie i depresję). Raperowi zależało mu również na tym, aby przedstawić widzom ''harmonię w świecie, gdzie codzienność miesza się z teatralną ekstrawagancją''. Jak można przeczytać w zapowiedzi musicalu:

To ponadgatunkowa opowieść, łącząca formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu. Głównym bohaterem i narratorem historii jest sam Quebonafide – znany artysta, który na chwilę zniknął ze sceny, by powrócić i spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze i opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową. W projekcie można usłyszeć nowe, specjalnie skomponowane na potrzeby filmu utwory.

Dokładna data premiery musicalu Północ / Południe w CANAL+ nie jest jeszcze znana. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun: