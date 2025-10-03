Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Musical Quebonafide trafi do streamingu. Gdzie będzie można obejrzeć Północ / Południe?

Popularny raper Quebonafide zagrał główną rolę w musicalu Północ / Południe. Produkcja pod koniec września została doceniona na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni​. Okazuje się, że jeszcze w 2025 roku będzie można ją obejrzeć na jednej z platform streamingowych.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  północ/południe 
quebonafide
Zdjęcie promujące musical Północ / Południe fot. materiały prasowe
Reklama

Raper Quebonafide pod koniec listopada 2024 roku po dłuższej wrócił z nowym singlem FUTURAMA 3 i przyznał, że ''sfingował muzyczną śmierć''. Zapowiedział też nowy projekt o nazwie PÓŁNOC / POŁUDNIE. Jego drugim aktem okazały się ''ostatnie koncerty'' na PGE Narodowym w Warszawie, które zagrał 27 i 28 czerwca 2025. Pierwszym aktem był za to musical Północ / Południe w reżyserii Sebastiana Pańczyka. Jako pierwsi 26 czerwca mieli okazję obejrzeć go wyłącznie ci, którzy wcześniej kupili bilety na wydarzenie online. Pod koniec września 2025 roku produkcja doczekała się premiery na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zdobywając nagrodę za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film. Ponadto jury konkursu Perspektywy doceniło Quebonafide za wyjątkowy wkład artystyczny. Okazuje się, że musical już wkrótce trafi do streamingu.

Północ / Południe od Quebonafide trafi na CANAL+

Północ / Południe doczeka się premiery w CANAL+ już jesienią 2025 roku. Musical powinien przypaść do gustu nie tylko fanom dotychczasowej twórczości Quebonafide. W zawartych w nim utworach raper opowiada bowiem o swoich zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową (powoduje gwałtownie wahania nastroju od manii powodującej nadmierne podekscytowanie i energię po przygnębienie i depresję). Raperowi zależało mu również na tym, aby przedstawić widzom ''harmonię w świecie, gdzie codzienność miesza się z teatralną ekstrawagancją''. Jak można przeczytać w zapowiedzi musicalu:

To ponadgatunkowa opowieść, łącząca formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu. Głównym bohaterem i narratorem historii jest sam Quebonafide – znany artysta, który na chwilę zniknął ze sceny, by powrócić i spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze i opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową. W projekcie można usłyszeć nowe, specjalnie skomponowane na potrzeby filmu utwory.  

Dokładna data premiery musicalu Północ / Południe w CANAL+ nie jest jeszcze znana. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun:

 

Źródło: CANAL+

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  północ/południe 
quebonafide
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 „Tilly Norwood” aktorka AI
-

„Tilly Norwood”: znienawidzona w Hollywood „aktorka” stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji

2 Absolute Lex Luthor
-

Z Jokera zrobili przerażającego mutanta. Za to Lex Luthor jest teraz... rudy?

3 Obcy: Ziemia
-

Który z potworów z Obcy: Ziemia jest najbardziej realistyczny? Oto ranking ekspertów

4 Głębia. Imprint
-

Głębia: Imprint - Marcin Podlewski zabierze czytelników do zupełnie nowej galaktyki

5 7. Prawnik z Lincolna (2011) - 83%
-

Matthew McConaughey - ranking filmów. Magic Mike nad Interstellar, TOP 3 nigdy nie zgadniecie

6 Patricia Routledge
-

Patricia Routledge nie żyje. Ikona sitcomów i słynna pani Bukietowa miała 96 lat

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim [ZDJĘCIA]

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim...

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV