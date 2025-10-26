Przeczytaj w weekend
Riverdale: Camila Mendes się zręczyła. Jej wybranek to znany muzyk i YouTuber

Para poznała się trzy lata temu na castingach do filmu Muzyka​ i, jak sami mówią, chemia między nimi pojawiła się natychmiast. Trzy lata później nadszedł czas na zaręczyny, które Camila Mendes określiła słowami: zaręczona z moim najlepszym przyjacielem.
Marta Babadag
Tagi:  Rudy Mancuso 
Camila Mendes, Rudy Manusco fot. IMDb.com/© 2021 The CW Network, LLC. All Rights Reserved., fot. instagram.com/camimendes
Camila Mendes i Rudy Mancuso są zaręczeni. 33-letni Mancuso oświadczył się 31-letniej Mendes w piątek, 24 października podczas przyjęcia-niespodzianki. Camila myślała, że ​​idzie na przyjęcie urodzinowe Rachel Matthews, z którą współpracuje jako producentka, okazało się, że Rudy oświadczył się jej tam w obecności rodziny i przyjaciół.

Camila Mendes występowała w roli Veroniki Lodge w serialu Riverdale opartym na serii komiksów wydawanych przez Archie Comics. Produkcja zadebiutowała w 2017 na antenie stacji The CW, a w Polsce można go oglądać za pośrednictwem platformy streamingowej Netflix.

 

Rudy Manusco - kim jest wybranek Camili Mendes?

Rudy Manusco jest osobowością internetową, muzykiem, komikiem, filmowcem i aktorem. Film Muzyka, na castingach do którego para się poznała, był jego reżyserskim (ale nie aktorskim) debiutem. Rudy tworzy też kanał na YouTube Awkward Puppets z 2,74 milionami subskrybentów i swój osobisty, Rudy Mancuso z 7,3 milionami obserwujących, na którym można posłuchać jego muzyki.

Camila Mendes w jednym z wywiadów wspominała pierwsze spotkanie ze swoim ukochanym:

Mieliśmy ten dwuminutowy, niemy epizod, ponieważ tego dnia nie było dźwięku, taki niemy epizod, w którym rozmawiamy i wchodzimy w interakcje, i wszystko to nagraliśmy, żeby było widać tę ekscytującą energię i euforię. Można śmiało powiedzieć, że chemia pojawiła się między nami od momentu, gdy się poznaliśmy, i z pewnością było to widoczne na ekranie.

Swój związek ogłosili na Instagramie dopiero w Walentynki w 2023 roku. Aktorka w wywiadzie dodała:

Udało nam się, ponieważ poznawaliśmy się poza planem i mogliśmy odgrywać tę dynamikę w czasie rzeczywistym, przed kamerą, jednocześnie poznając się nawzajem jako nasze postacie.

Film Muzyka, który opowiada o miłości i dorastaniu, można obejrzeć na Amazon Prime.

Najlepsze filmy młodzieżowe z wątkiem miłosnym

Źródło: people.com

