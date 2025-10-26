Riverdale: Camila Mendes się zręczyła. Jej wybranek to znany muzyk i YouTuber
Para poznała się trzy lata temu na castingach do filmu Muzyka i, jak sami mówią, chemia między nimi pojawiła się natychmiast. Trzy lata później nadszedł czas na zaręczyny, które Camila Mendes określiła słowami: zaręczona z moim najlepszym przyjacielem.
Camila Mendes i Rudy Mancuso są zaręczeni. 33-letni Mancuso oświadczył się 31-letniej Mendes w piątek, 24 października podczas przyjęcia-niespodzianki. Camila myślała, że idzie na przyjęcie urodzinowe Rachel Matthews, z którą współpracuje jako producentka, okazało się, że Rudy oświadczył się jej tam w obecności rodziny i przyjaciół.
Camila Mendes występowała w roli Veroniki Lodge w serialu Riverdale opartym na serii komiksów wydawanych przez Archie Comics. Produkcja zadebiutowała w 2017 na antenie stacji The CW, a w Polsce można go oglądać za pośrednictwem platformy streamingowej Netflix.
Rudy Manusco - kim jest wybranek Camili Mendes?
Rudy Manusco jest osobowością internetową, muzykiem, komikiem, filmowcem i aktorem. Film Muzyka, na castingach do którego para się poznała, był jego reżyserskim (ale nie aktorskim) debiutem. Rudy tworzy też kanał na YouTube Awkward Puppets z 2,74 milionami subskrybentów i swój osobisty, Rudy Mancuso z 7,3 milionami obserwujących, na którym można posłuchać jego muzyki.
Camila Mendes w jednym z wywiadów wspominała pierwsze spotkanie ze swoim ukochanym:
Swój związek ogłosili na Instagramie dopiero w Walentynki w 2023 roku. Aktorka w wywiadzie dodała:
Film Muzyka, który opowiada o miłości i dorastaniu, można obejrzeć na Amazon Prime.
