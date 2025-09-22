Gwiazdy Riverdale romansowały ze sobą? Jedna z aktorek zareagowała na twierdzenia kolegi z planu

fot. IMDb

Riverdale (2017–2023) był jednym z najpopularniejszych seriali młodzieżowych ostatnich lat. Historia osadzona w tajemniczym miasteczku o tej samej nazwie szybko zdobyła ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Produkcja doczekała się aż siedmiu sezonów, a w głównych rolach wystąpili Cole Sprouse, Lili Reinhart, KJ Apa, Camila Mendes i Madelaine Petsch. To właśnie Petsch niedawno postanowiła odnieść się do krążących plotek na temat romansów na planie.

Madelaine Petsch rozwiewa plotki o romansach na planie Riverdale

Madelaine Petsch, znana widzom z roli charyzmatycznej Cheryl Blossom, odniosła się do plotek dotyczących rzekomych romansów w obsadzie Riverdale. Aktorka zrobiła to w podcaście Call Her Daddy, komentując wcześniejszy wywiad swojego kolegi z planu, KJ Apy.

Apa w jednym z rozmów przyznał bez ogródek, że aktorzy "spotykali się ze sobą" podczas kręcenia serialu. Choć Petsch nie wymieniła go z nazwiska, wyraźnie odniosła się do jego słów:

Niedawno pojawił się artykuł z cytatem w stylu: ‘Wszyscy się ze sobą piepr*yliśmy przez cały czas’. A ja pomyślałam: ‘Hej, nie, ja z nikim się nie spotykałam. W ogóle nie twierdzę, że to prawda’.

Co ciekawe, jak sama zdradziła, jeszcze na początku zdjęć dostała od jednego z kolegów radę:

Cole [Sprouse] posadził mnie podczas kręcenia pilota i powiedział: ‘Mads, jeśli mogę ci coś doradzić… nie spotykaj się z żadną z gwiazd, dobrze?’. A ja odpowiedziałam: ‘Okej, rozumiem. Nie będę’.

Cole Sprouse był w tamtym momencie już doświadczonym aktorem, mającym na swoim koncie takie produkcje jak Nie ma to jak hotel i jego kontynuację Nie ma to jak statek, a także główną rolę w głośnym filmie Trzy kroki od siebie. Warto jednak podkreślić, że pomimo "dobrej" rady, której udzielił koleżance, sam w trakcie kręcenia Riverdale spotykał się z Lili Reinhart, serialową Betty Cooper.