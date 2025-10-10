Seth Rogen twierdzi, że ma zakaz prowadzenia gali Emmy. Dlaczego?

fot. Apple TV+

Seth Rogen (Supersamiec, Wpadka) od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych aktorów komediowych, scenarzystów, reżyserów oraz producentów filmowych. Przypomnijmy, że na początku września 2025 roku zrobiło się o nim głośno po tym, jak pojawił się na festiwalu filmowym w Wenecji, aby uwiecznić 15-minutowe owacje na stojąco dla filmu Smashing Machine z Dwaynem Johnsonem w roli głównej. Niedługo potem okazało się, że nakręcił wtedy film na potrzeby 2. sezonu serialu The Studio, który trafi na Apple TV+ w 2026 roku. W kolejnej odsłonie produkcji, której jest współtwórcą, ponownie wcieli się w głównego bohatera, czyli szefa studia filmowego Matta Remicka, przedstawiając widzom kulisy Hollywood. Okazuje się, że sam Seth Rogen nie jest do końca mile widziany w Los Angeles. Kilka lat temu podpadł bowiem osobom odpowiedzialnym za organizowaną tam co roku galę rozdania nagród.

Seth Rogen o tym, dlaczego nie może prowadzić gali Emmy

Seth Rogen dostał zakaz prowadzenia gali Emmy już w 2021 roku. Po raz pierwszy przyznał się jednak do tego na początku października 2025 roku podczas wywiadu w programie Jimmy Kimmel Live!. Aktor stwierdził, że został skreślony z listy przyszłych prowadzących przez to, że narzekał na słabą organizację gali podczas trwającej wówczas pandemii COVID-19:

W tym małym namiocie było nas zdecydowanie za dużo. Powiedzieli nam, że to wydarzenie będzie na świeżym powietrzu. Nie było. Okłamali nas. (...) Miałem zamiar opowiedzieć ten głupi żart, który dla mnie napisali. Kiedy byłem już na miejscu, pomyślałem jednak, że nie mogę zignorować tego, że znajdujemy się w tym namiocie. Powiedziałem: ''Eugene Levy tutaj jest! Zab*jemy Eugene'a Levy'ego? Nie chce być tego częścią''. (...) Zrobiłem coś zupełnie niestosownego i wystawiłem ich na pośmiewisko.

Gwiazdor dodał, że z tego powodu podpadł organizatorom i jest przekonany, że to dlatego podjęli decyzję, aby więcej nie zapraszać go do prowadzenia gali:

Jestem na czarnej liście. Próbują mnie uciszyć, dokładnie tak jak ciebie. Nie da się z nimi wygrać.

Seth Rogen na szczęście nie został pozbawiony możliwości zdobywania nagród Emmy. Wcześniej wspomniany serial The Studio z udziałem Rogena w 2025 roku zdobył aż 13 statuetek, w tym między innymi za najlepszy serial komediowy i najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu komediowym.

Wspomniany wywiad Setha Rogena w programie Jimmy Kimmel Live! możecie zobaczyć poniżej: