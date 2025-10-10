Seth Rogen twierdzi, że ma zakaz prowadzenia gali Emmy. Dlaczego?
Seth Rogen nie ma dobrych wspomnień związanych z ostatnią galą rozdania nagród Emmy, którą miał okazję prowadzić. Przed tym, jak dowiedział się, że najprawdopodobniej trafił na ''czarną listę'', narzekał na pewną rzecz związaną z organizacją. O co dokładnie chodziło?
Seth Rogen (Supersamiec, Wpadka) od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych aktorów komediowych, scenarzystów, reżyserów oraz producentów filmowych. Przypomnijmy, że na początku września 2025 roku zrobiło się o nim głośno po tym, jak pojawił się na festiwalu filmowym w Wenecji, aby uwiecznić 15-minutowe owacje na stojąco dla filmu Smashing Machine z Dwaynem Johnsonem w roli głównej. Niedługo potem okazało się, że nakręcił wtedy film na potrzeby 2. sezonu serialu The Studio, który trafi na Apple TV+ w 2026 roku. W kolejnej odsłonie produkcji, której jest współtwórcą, ponownie wcieli się w głównego bohatera, czyli szefa studia filmowego Matta Remicka, przedstawiając widzom kulisy Hollywood. Okazuje się, że sam Seth Rogen nie jest do końca mile widziany w Los Angeles. Kilka lat temu podpadł bowiem osobom odpowiedzialnym za organizowaną tam co roku galę rozdania nagród.
Seth Rogen o tym, dlaczego nie może prowadzić gali Emmy
Seth Rogen dostał zakaz prowadzenia gali Emmy już w 2021 roku. Po raz pierwszy przyznał się jednak do tego na początku października 2025 roku podczas wywiadu w programie Jimmy Kimmel Live!. Aktor stwierdził, że został skreślony z listy przyszłych prowadzących przez to, że narzekał na słabą organizację gali podczas trwającej wówczas pandemii COVID-19:
Gwiazdor dodał, że z tego powodu podpadł organizatorom i jest przekonany, że to dlatego podjęli decyzję, aby więcej nie zapraszać go do prowadzenia gali:
Seth Rogen na szczęście nie został pozbawiony możliwości zdobywania nagród Emmy. Wcześniej wspomniany serial The Studio z udziałem Rogena w 2025 roku zdobył aż 13 statuetek, w tym między innymi za najlepszy serial komediowy i najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu komediowym.
Wspomniany wywiad Setha Rogena w programie Jimmy Kimmel Live! możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: YouTube: Jimmy Kimmel Live