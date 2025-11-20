Serial Czarna śmierć składa się z siedmiu odcinków i zadebiutował na antenie TVP1 9 listopada 2025 roku. Kolejne odcinki można oglądać w niedziele o godzinie 20:25. Produkcja w reżyserii Kuby Czekaja opowiada historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku. Miała wtedy miejsce epidemia ospy prawdziwej. Główna bohaterka serialu – Weronika Przybysz – wzorowana jest na doktor Alicji Surowiec. Za swoją postawę w trakcie epidemii ospy otrzymała ona tytuł Polki Roku 1963. W obsadzie serialu poza wspomnianą aktorką znalazła się między innymi Oliwia Stockinger, córka prezentera Roberta Stockingera i wnuczka aktora Tomasza Stockingera (Znachor, Matki, żony i kochanki, Klan).
Kogo Oliwia Stockinger zagrała w Czarnej śmierci?
Tomasz Stockinger ma powody do dumy. W serialu Czarna śmierć jego 8-letnia wnuczka zagrała u boku Cezarego Pazury, Ilony Ostrowskiej oraz Anny Karczmarczyk. Dziewczynka wcieliła się w bohaterkę o imieniu Maja. Młoda aktorska już wcześniej miała okazję sprawdzić się na planie filmowym za sprawą filmu Sami w domu w reżyserii Marii Sadowskiej. Jego premiera została zaplanowana na 2026 rok.
Tomasz Stockinger wypowiedział się na temat kariery wnuczki w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Aktor wyznał, że początkowo nie był zadowolony z tego, że ta poszła w jego ślady, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, jak wymagającym zawodem jest aktorstwo. Z czasem zmienił jednak zdanie:
Robert Stockinger również wspomniał o roli córki w Czarnej śmierci. Oto co napisał na jej temat w mediach społecznościowych
Wspomniany wpis ze zdjęciami Oliwii Stockinger z planu Czarnej śmierci możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: TVP / Dobry Tygodnik