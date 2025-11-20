Reklama
8-letnia wnuczka Tomasza Stockingera gra w Czarnej śmierci. To nie pierwsza jej rola

Serial Czarna śmierć to serial Telewizji Polskiej, którego akcja rozgrywa się podczas epidemii ospy prawdziwej.​ U boku gwiazdorskiej obsady miała okazję zagrać Oliwia Stockinger. W kogo wcieliła się wnuczka Tomasza Stockingera i co aktor sądzi o jej dotychczasowej karierze?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  oliwia stockinger 
czarna śmierć tomasz stockinger
Zdjęcia z serialu Czarna śmierć fot. Instagram: @rob_stocky
Serial Czarna śmierć składa się z siedmiu odcinków i zadebiutował na antenie TVP1 9 listopada 2025 roku. Kolejne odcinki można oglądać w niedziele o godzinie 20:25. Produkcja w reżyserii Kuby Czekaja opowiada historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku. Miała wtedy miejsce epidemia ospy prawdziwej. Główna bohaterka serialu – Weronika Przybysz – wzorowana jest na doktor Alicji Surowiec. Za swoją postawę w trakcie epidemii ospy otrzymała ona tytuł Polki Roku 1963. W obsadzie serialu poza wspomnianą aktorką znalazła się między innymi Oliwia Stockinger, córka prezentera Roberta Stockingera i wnuczka aktora Tomasza Stockingera (Znachor, Matki, żony i kochanki, Klan).

Kogo Oliwia Stockinger zagrała w Czarnej śmierci?

Tomasz Stockinger ma powody do dumy. W serialu Czarna śmierć jego 8-letnia wnuczka zagrała u boku Cezarego Pazury, Ilony Ostrowskiej oraz Anny Karczmarczyk. Dziewczynka wcieliła się w bohaterkę o imieniu Maja. Młoda aktorska już wcześniej miała okazję sprawdzić się na planie filmowym za sprawą filmu Sami w domu w reżyserii Marii Sadowskiej. Jego premiera została zaplanowana na 2026 rok.

Tomasz Stockinger wypowiedział się na temat kariery wnuczki w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Aktor wyznał, że początkowo nie był zadowolony z tego, że ta poszła w jego ślady, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, jak wymagającym zawodem jest aktorstwo. Z czasem zmienił jednak zdanie:

Robiłem wszystko, żeby Robert aktorem nie został. Sam ostatecznie podjął decyzję, że będzie dziennikarzem. (...) Okazało się, że Oliwka ma naturalny talent.

Robert Stockinger również wspomniał o roli córki w Czarnej śmierci. Oto co napisał na jej temat w mediach społecznościowych

Sporo czasu zajęło nam zanim przyzwyczailiśmy się do takiego wyglądu naszej Oliwki, która przed zdjęciami była poddawana długiej charakteryzacji. Tak samo jak do widoku córki wśród plejady gwiazd jak @czarekpazura. Jak widać humor wśród bąbli czarnej ospy ich nie opuszczał.

Wspomniany wpis ze zdjęciami Oliwii Stockinger z planu Czarnej śmierci możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: TVP / Dobry Tygodnik

