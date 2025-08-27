Ten posąg z Transformersów jest wart dziesiątki tysięcy dolarów. Jak wygląda?

fot. IMDb

Reklama

Fani serii Transformers są zachwyceni atrakcją, która zawitała do Cave Creek w stanie Arizona. 22 sierpnia 2025 roku obok sklepu z kamieniami i minerałami Rare Earth Gallery stanął naturalnej wielkości posąg Optimusa Prime'a mierzący 178 cali (ponad 4,2 metra). Jest on inspirowany wyglądem bohatera z pierwszego filmu Transformers z 2007 roku. Co ciekawe, ta imponująca replika została wykonana z używanych części samochodowych, co czyni ją prawdziwym ''Autobotem''. Okazuje się, że przyciągający uwagę posąg za jakiś czas zostanie wystawiony na sprzedaż. Tylko nieliczni fani Transformersów będą mogli sobie jednak na niego pozwolić.

Posąg Optimusa Prime'a trafi na sprzedaż

Optimus Prime z Transformers może być wasz. Wystarczy, że zapłacicie... 85 000 dolarów, czyli obecnie około 313 tysięcy złotych. To właśnie na tyle został wyceniony wspomniany posąg bohatera. Jego wartość czyni go jednym z najdroższych przedmiotów kolekcjonerskich z wizerunkiem Optimusa Prime'a, jakie kiedykolwiek powstały. Właściciel Rare Earth Gallery - Wayne Helfand - przyznał w wywiadzie dla Fox 10 Phoenix, że posąg cieszy się ogromnym zainteresowaniem, każdego dnia przyciągając tłumy fanów Transformersów. Podobnie było ze sprzedaną już repliką Bumblebee, którą do niedawna można było spotkać w tym samym miejscu.

Oto jak prezentuje się wspomniany posąg Optimusa Prime'a: