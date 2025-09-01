Reklama
Ty Pennington prowadził Dom nie do poznania. Tak dziś wygląda

Ty Pennington przed laty zyskał sympatię widzów jako prowadzący Dom nie do poznania. Emisja programu przedstawiającego imponujące remonty zakończyła się w 2020 roku. Jak obecnie wygląda Ty Penninton i jak potoczyła się jego kariera?
Klaudia Woźniak
Ty Pennington na zdjęciu promocyjnym fot. materiały prasowe
Program Dom nie do poznania był emitowany od 2003 do 2020 roku. Ten amerykański format cieszył się szczególną popularnością również w Polsce. Przed laty można było go oglądać w Polsacie. Widzowie chętnie śledzili jego odcinki nie tylko ze względu na spektakularne remonty nienadających się do mieszkania domów, ale też charyzmatycznego prowadzącego. Był nim Ty Pennington. Stolarz 19 października 2025 roku skończy 61 lat. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje?

Tak teraz wygląda Ty Pennington z Domu nie do poznania

Program Dom nie do poznania otworzył prowadzącemu drzwi do dalszej kariery. W 2019 roku Ty Pennington dołączył do ekipy programu Rock the Block, w którym również miał okazję odnowić dom wykorzystując swój niepowtarzalny styl. W 2021 roku zaczął z kolei prowadzić własne reality show Ty Breaker. Za jego sprawą także miał okazję pomóc rodzinom, odmieniając ich życia oraz domy. W 2021 roku prowadzący nie tylko dał się poznać z nowego formatu, ale też zaręczył się z Kellee Merrell po 10 latach przyjaźni. Para wzięła kameralny ślub w swoim domu. Dwa lata później Ty Pennington niestety został zmuszony do zrobienia sobie przerwy w karierze po tym, jak zaczął zmagać się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Porwadzący zdradził w rozmowie z Fox News, że przeszedł operację gardła, która wiele mu uświadomiła:

To było jedno z najlepszych doświadczeń. Uświadomiło mi, jak wiele znaczę dla innych. Nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie nasz czas, więc warto żyć pełnią życia.

Ty Pennington wrócił już do pracy i nadal zajmuje się remontami. Prowadzi też swój własny profil na Instagramie o nazwie @thetypenningon. Poniżej możecie zobaczyć jedno z jego najnowszych zdjęć:

Źródło: Instagram: @thetypennington / Fox News

