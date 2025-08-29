placeholder
Wednesday: Lady Gaga z singlem promującym serial. Jest data premiery

Hitowy serial Netflixa Wednesday w reżyserii Tima Burtona powrócił z kolejnymi odcinkami. W ich obsadzie tym razem znalazła się m.in. Lady Gaga, która na potrzeby drugiej odsłony serialu stworzyła specjalny singiel. Już wiadomo, kiedy ten doczeka się premiery.
Klaudia Woźniak
Tagi:  wednesday 
lady gaga
Kadr z serialu Wednesday i teledysku Lady Gagi fot. Netflix / YouTube: Lady Gaga
Już w środę 3 września 2025 roku fani serialu Wednesday będą mogli dowiedzieć się, jak zakończy się kolejna odsłona historii nastoletniej córki Morticii i Gomeza Addamsów. To właśnie tego dnia na Netflixa trafią ostatnie 4 odcinki 2. sezonu hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona. Na te odcinki nie bez powodu czekają fani Lady Gagi, gdyż to właśnie w jednym z nich piosenkarka przekroczy mury Akademii Nevermore, debiutując w roli legendarnej nauczycielki Rosaline Rotwood. Nie jest tajemnicą,. że Lady Gaga połączyła siły z Timem Burtonem nie tylko na planie serialu, ale też teledysku do swojego nowego singla The Dead Dance, promującego właśnie 2. sezon Wednesday. Już wiadomo, kiedy utwór doczeka się premiery.

Data premiery singla The Dead Dance Lady Gagi do serialu Wednesday ujawniona

Lady Gaga podczas wydarzenia Graveyard Gala w Nowym Jorku osobiście potwierdziła, że jej singiel stworzony na potrzeby 2. sezonu Wednesday jest w drodze. The Dead Dance doczeka się premiery 3 września 2025 roku, czyli tego samego dnia, co finałowe odcinki 2. sezonu. Podczas wspomnianego wydarzenia piosenkarka zwróciła się do fanów mówiąc:

Wspaniale się bawiłam pracując nad drugim sezonem Wednesday nawet będąc tylko małą częścią serialu. Uwielbiałam współpracować z Timem Burtonem i Jenną [Ortegą] wszystkimi zgromadzonymi tutaj, to było niesamowite. Dziękuję. Jestem tu również, aby potwierdzić, że moja piosenka The Dead Dance nadchodzi.

Jakiś czas po swoim przemówieniu Lady Gaga podzieliła się na swoim profilu na platformie X wpisem, w którym wspomniała: ''DO THE DEAD DANCE! 3 września''.

Lady Gaga na gali promującej 2. sezon serialu WednesdayX: @ladygaga

Zobacz także:

Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

Zdjęcie promujące 2. sezon serialu Wednesday
-

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

 

Źródło: X: @ladygaga

