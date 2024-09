Age of Mythology Retold - recenzja gry

Fot. Materiały prasowe

Age of Mythology: Retold to powrót klasyka gatunku RTS, czyli strategii czasu rzeczywistego, w kompletnie nowej odsłonie. Trudno zrobić dobry remaster, ale gry mające ponad 20 lat są idealnymi kandydatami do tego. Szczególnie doskonale wypada ten aspekt w Age of Mythology: Retold, ponieważ warstwę graficzną stworzono kompletnie od nowa – i wyszło świetnie! Mowa jest o przebudowie wszystkiego: budynków, krajobrazów, jednostek i efektów specjalnych. Gra wygląda ładnie i kolorowo, detale jednostek imponują, a całość nabiera wyrazu i rozmachu. W remasterach istotne jest to, aby dobrze je dopasować do dzisiejszych standardów.

Jeśli nie graliście w oryginalne Age of Mythology, nie musicie niczego nadrabiać. Grę można streścić w kilku słowach: to klasyczny RTS z mitologicznym twistem. Jako że za sterami stali twórcy Age of Empires, podobieństw pomiędzy grami i mechaniką nie brakuje. Samodzielna rozgrywka na mapie z przeciwnikami jest standardowa – budujemy bazę i mury obronne, zbieramy surowce, rozwijamy się, mamy armię i niszczymy przeciwników. Dla każdego, kto lubi relaksować się z tego typu grami, Age of Mythology: Retold jest idealną propozycją. Remaster wprowadza istotne zmiany: mamy większy limit populacji (co prawda nie jakoś dużo większy, ale zawsze!), a moce bogów mogą być tym razem wykorzystywane wielokrotnie. Każdy, kto grał w oryginał, pamięta, że było to jednorazowe.

Age of Mythology: Retold napędzają różne kampanie, w których śledzimy historię postaci w panteonie innych bóstw. Jedna dotyczy np. herosa z Atlantydy i greckich bogów, a inna krasnoluda i bogów nordyckich. Ciekawe i różnorodne misje, a do tego dobrze skonstruowana, prosta historia nadają temu walory rozrywkowe. Gra się w to z większym zainteresowaniem, bo chociaż nadal budujemy i zbieramy, by kogoś pokonać, jest to bardziej urozmaicone i niełatwe.

To, co nadaje Age of Mythology: Retold charakter, to mitologiczny twist. Dzięki temu mamy różne bóstwa, a starcia pomiędzy bogami olimpu i tymi nordyckimi same w sobie stają się interesujące. Mityczne jednostki są różnorodne – tak samo jak plusy i minusy związane z każdą frakcją. Wymuszają one inny styl gry. Do wyboru mamy też bogów Atlantydy i Egiptu (w DLC będą kolejne, w tym Chiny!). Nie jest to nudne kopiuj–wklej w odświeżonej szacie graficznej, a fajnie przemyślane urozmaicenie stron, którymi możemy się bawić.

Age of Mythology: Retold to doskonały przykład dobrego remastera. Ma dopracowane detale, piękną stronę wizualną i drobne nowości, które sprawiają, że nawet po 20 latach gra wciąga na długie godziny.