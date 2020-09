Avengers: Wszyscy chcą rządzić światem - recenzja książki

Insignis

Wydawnictwo Insignis powoli przyzwyczaja nas, że regularnie ukazują się powieści prezentujące losy komiksowych postaci. Mieliśmy już chociażby książki o Spider-Manie czy Mrocznej Phoenix, a teraz przyszła pora na obecnie najpopularniejszą grupę superbohaterów: Avengers. Autorem jest Dan Abnett, autor licznych scenariuszy komiksowych i wielu powieści osadzanych w różnych franszyzach (np. Warhammer 40 000).

W powieści Wszyscy chcą rządzić światem pojawiają się niemal wszystkie postacie, które kojarzymy z Avengersami dzięki filmom. Mamy tu Kapitana Amerykę, Iron Mana, Czarną Wdowę, Bruce’a Bannera, Thora, Scarlet Witch czy Hawkeye’a (a kilka innych postaci pojawi się w drugoplanowych rolach). Także poczet przeciwników jest zacny: Hydra, A.I.M, Dormammu, High Evolutionary i Ultron to nie przelewki nawet dla najpotężniejszych superbohaterów.

Skoro już wiemy, że w powieści Dana Abnetta mamy do czynienia z całą paletą znanych z komiksów postaci, to warto poświęcić chwilę fabule. Na świecie nagle wybuchło kilka potężnych kryzysów: każdy zagrażający całej ziemskiej cywilizacji lub świata, jaki znamy. Herosi w pojedynkę (lub w parach) walczą z przeciwnikami bez wytchnienia, jednocześnie próbując zorientować się co się dzieje w szerszej skali. Jak łatwo się domyśleć, taka zbieżność wrogich działań nie jest przypadkowa.

Źródło: Insignis

W powieści Avengers: Wszyscy chcą rządzić światem nie ma ani chwili spokoju. Autor nie bawi się we wstępy czy budowanie tła: już pierwsze sceny do akcja przez duże A. Bohaterowie popadają w tarapaty, walczą, są bliscy śmierci. I tak jest do końca – nieliczne są chwile wytchnienia i fragmenty, w których nie dochodzi do dramatycznych starć. Kolejne elementy intrygi przekazywane są szybko, niemalże w przerwach pomiędzy kolejnymi ciosami. Z jednej strony nie mamy tu przenoszenia żywcem kadrów z komiksów na karty powieści, jak to bywało we wcześniej wydanych przez Insignis książkach, ale nadal mamy do czynienia z bardziej komiksową niż literacką narracją. Abnett stara się, by przekazywać tylko kluczowe informacje, a akcja cały czas pędziła do przodu.

Avengers: Wszyscy chcą rządzić światem to powieść pełna akcji, spektakularnych pojedynków i widowiskowych scen. Czyta się ją błyskawicznie, przeżywając kolejne przygody superbohaterów. Pozycja zdecydowanie dla fanów Avengers.