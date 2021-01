BrzydUla 2 - odcinek 71 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

Serial BrzydUla 2 w 71. odcinku nie przyniósł co prawda żadnych przełomowych dla fabuły wydarzeń, twórcy zadbali jednak o to, by zafundować widzom kilka udanych scen, dzięki którym odbiorcy mogli się uśmiechnąć. Zabawnie jest już na samym początku. Epizod otwiera bowiem scena, w której Ula, nierozpoznana przez modeliki jako żona marka, obgaduje z nimi „grubą” i „niewierną” Dobrzańską. Nie do końca wiadomo jednak, czy bohaterka ma do siebie tak duży dystans, czy jednak sama coraz bardziej przekonana jest o swojej winie i beznadziejności.

Najbardziej udaną sceną tego odcinka jest jednak ta, w której twórcy dali okazję zabłysnąć Adamowi. Turek od niechcenia rozgryzł zagadkę, nad którą Marek i Sebastian niemało się nagłowili. Aktorstwo Łukasza Simlata po raz kolejny uświetniło scenę, zaś sam księgowy zrobił wrażenie nie tylko na widzach, ale i na Sebastianie. Jednakże identyfikacja tajemniczego ciągu cyfr jako numeru konta może być nieco rozczarowująca dla widzów, którzy zapewne widzieli w tych numerach kody do sejfu czy współrzędne. Mimo wszystko strona, w którą zmierza wątek pana Hu i jego ciemnych interesów, niezmiennie intryguje. Zamieszanie azjatyckiego bogacza w kwestie polityki wydaje się być dobrze rokującym pomysłem.

BrzydUla 2 - odcinek 71

Twórcy przedstawili nam również rozwinięcie wątku Jaśka, który na ten moment wciąż nie jest jednak szczególnie interesujący i wydaje się być wypełniaczem odcinka. Mam jednak nadzieję, że scenarzyści w dalszej perspektywie mają ciekawą koncepcję na rozwinięcie kwestii biznesu brata Dobrzańskiej. Inną niż tylko ukazanie przy okazji przemiany ojca Jaśka.

Serial BrzydUla 2 zaserwował widzom epizod, który, choć nie dostarczył silnych emocji czy wartkiej akcji, bardzo dobrze się oglądało. Chociaż był to odcinek spokojny, w którym dużo miejsca poświęcono sytuacji w domu Uli, to jednak czujemy, iż może być to cisza przed burzą.