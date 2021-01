Daredevil: Frank Miller, tom 4- recenzja komiksu

Egmont

We wcześniejszych tomach poznaliśmy szereg błyskotliwych historii autorstwa kultowego amerykańskiego artysty. Świetnie wypada nowela Elektra, poświęcona trudnej miłości Matta i sławetnej morderczyni, a także historia Diabły ukazująca psychopatyczne oblicze Bullseye’a. Miller dużo miejsca poświęcił kreacji odwiecznego wroga Daredevila, bossa nowojorskiej mafii, Wilsona Fiska alias Kingpina, czego opowieści Kingpin musi umrzeć oraz W szponach Kingpina są najlepszym dowodem. Twórca Sin City jest niekwestionowanym mistrzem krótkiej komiksowej formy, co uświadczymy w noweli Ruletka. To tu, Daredevil próbuje poradzić sobie z traumą i wstrząsającymi wydarzeniami, grając ze znajdującym się w śpiączce Bullseye’em w rosyjską ruletkę. Należy także pochwalić opowieść Elektra wskrzeszona oraz narysowaną przez Billa Sienkiewicza ciekawą historię, zatytułowaną Miłość i wojna. Rzeczony scenarzysta w swoich dziełach nie stroni od poruszania problematyki społecznej (bezdomność, narkomania, wykluczenie społeczne) oraz dramatycznych zdarzeń, w których epicentrum znajduje się charyzmatyczny obrońca Hell’s Kitchen.

Recenzowany album zbiera pozostałe, niepublikowane w owej serii z Daredevilem opowieści napisane oraz narysowane przez Franka Millera. Poziom tychże historii jest nierówny. Obok wybitnych dzieł twórcy 300 (vide: Daredevil: Odrodzony, Daredevil: Nieustraszony), znajdziemy kilka średnich, a także jedną niesatysfakcjonującą, wręcz słabą. Odrodzony to jedna z najbardziej wiarygodnych i tragicznych opowieści w całym uniwersum Marvel Comics, potwierdzających przy tym kunszt scenopisarski scenarzysty filmowego (Robocop 2, Sin City – Miasto grzechu). Była sekretarka biura Nelson i Murdock, Karen Page popadła w niemałe kłopoty. Uzależniona od narkotyków, pracująca w branży pornograficznej i sponiewierana przez okrutnych mężczyzn sprzedaje prawdziwą tożsamość Daredevila ludziom Kingpina za kilka gramów dragów. Otyły mafioso wdraża w życie nikczemny plan zniszczenia Murdocka, co w pełni mu się udaje. Z niepokojem obserwujemy żałosną egzystencję pokonanego adwokata, jego desperackie próby powrotu do normalności i zemstę na wpływowym oprawcy. A w tle dalsze losy powracającej do miasta Karen, śledztwo Bena Uricha oraz makiaweliczne działania Kingpina. Mamy tu do czynienia z niepokojącą, mroczną i wstrząsającą opowieścią, przy której pisaniu Miller współpracował z Dannym O’Neilem, a warstwą graficzną zajęli się uznani artyści - David Mazzucchelli oraz John Buscema.

Daredevil. Frank Miller, tom 4 - okładka

Równie kultową opowieścią jest wspomniany Daredevil: Nieustraszony, wieńczący wieloletnią pracę Amerykanina z serią Daredevil. Miller po latach przerwy od tworzenia opowieści z niewidomym bohaterem powrócił do Hell’s Kitchen, serwując nam genezę owego herosa. Poznajemy w niej dramatyczne losy młodzieńca wychowującego się w gorącym tyglu, jakim jest niechlubna dzielnica Manhattanu, okoliczności jego ślepoty oraz fatum ciążące na jego rodzinie. Bezbłędnie wypada historia jego ojca – boksera, powiązanego ze światkiem kryminalnym oraz pierwsze spotkanie nastolatka z jego późniejszym mistrzem Stickiem. W końcu obserwujemy jego studenckie lata, założenie agencji prawniczej z kolegą ze studiów Foggy Nelsonem oraz zaciekłą konfrontację ze zbirami Kingpina. Niczym w doskonałej historii Batman: Rok pierwszy (również autorstwa Franka Millera) jesteśmy świadkami trudnych początków zamaskowanego mściciela, a wisienką na przysłowiowym torcie jest związek z istną femme fatale, Elektrą. Dodajmy do tego klasyczne, mocno kanciaste i wyraziste ilustracje Johna Romity Jr. oraz klimatyczne okładki kolejnych zeszytów, a otrzymujemy pozycję obowiązkową w kolekcji każdego szanującego się wielbiciela opowieści obrazkowych spod znaku superbohaterów.

Niestety w zbiorczym woluminie znajdziemy także kilka słabych historii, zwłaszcza otwierającą (Wiódł ślepy ślepego), w której Daredevil pomaga Spider-Manowi w walce z niejakim Zamaskowanym Zakapiorem. Opowieść napisana przez Billa Mantlo z 1979 roku jest zbyt przewidywalna, przeznaczona dla młodszego czytelnika, słaba, a do tego nudna. Ratują ją wyłącznie wczesne rysunki twórcy i gościnny występ przeklętego Carriona.

Czwarty tom rzeczonej serii twórcy Powrót Mrocznego Rycerza to swoista powtórka z rozrywki, a także możliwość pełnego przyglądnięcia się jego pracy nad serią Daredevil. Klasyka, która ani trochę się nie zestarzała.