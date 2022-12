Orwell. Człowiek naszych czasów - recenzja książki

Znak

Najbardziej sztandarowe książki Orwella – Rok 1984 i Folwark zwierzęcy – mają w sobie coś niesamowicie aktualnego i przerażającego, niezależnie od momentu dziejowego i pokolenia, które po te lektury sięgnie. A postać pisarza jest niemniej fascynująca od jego dzieł.

Richard Bradford napisał bardzo dokładną, kompletną i przemyślaną biografię tego znakomitego twórcy. Podczas lektury przekonamy się, że autor nie tylko odtwarzał krok po kroku życie Orwella. Owszem, książka podzielona jest na rozdziały związane z okresami życia pisarza, ale nie zabrakło miejsca na rzetelne tło polityczne, które ukształtowało rzeczywistość Orwella i wpływało na jego twórczość. Ponadto Bradford zręcznie wplata w treści z przeszłości wątki współczesne. Jest to bardzo dobry zabieg, ale może sprawić, że niektórzy czytelnicy poczują się zmęczeni natłokiem tematów związanych z polityką. Warto to przetrzymać i czytać powoli, dawkować sobie tę lekturę.

Książka pokazuje także, jak smutne było życie Orwella. Pisarz bardzo surowo oceniał swoje pokolenie. Jednocześnie patrzył wnikliwie w przyszłość i stawiał sobie i światu wiele pytań, które nie dość, że są do bólu aktualne, to jeszcze pozostają bez odpowiedzi. Z jednej strony Orwell jawi się nam z kart tej biografii jako człowiek, który był bardzo szczery w przekazywaniu swojej wizji świata. Bardford zapoznaje nas z fragmentami twórczości pisarza, które nie są stricte prozą. Będziemy mogli poznać go zarówno jako eseistę, jak i poetę. Był szczery w przekazywaniu goryczy i smutku, a jednocześnie zamknięty w sobie.

Być może znajdą się tacy, którzy powiedzą, że biografia jest bardzo sztywna, sucha i bez uczucia. Ale – na litość niebios! – przecież tak pisał sam Orwell. Powodował ucisk w gardle, choć wcale nie starał się wzruszyć czytelnika.

Podsumowując: Orwell. Człowiek naszych czasów jest książką bardzo dobrze napisaną. Stanowi idealne dopełnienie twórczości Orwella. Pozwala lepiej zrozumieć pisarza i spojrzeć jego oczami na przeszłość i współczesność. Nie będzie łatwo, ale warto.