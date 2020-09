Invincible. Tom 8 - recenzja komiksu

Egmont

W poprzednim (siódmym tomie) Invinvible doszło do zaciętej bitwy pomiędzy siłami Koalicji Planet a złoczyńcami z planety Viltrum, z której pochodzi ojciec protagonisty komiksu. Krwawe starcie zakończyło się niespodziewanym zawieszeniem broni i niełatwym układem pomiędzy Markiem Graysonem a przywódcą viltrumiańskich zabijaków, Thraggiem. Świetnie wypadł gościnny występ drugoplanowych herosów, na czele z Battle Beastem, Space Racerem czy Tech Jacketem, a równie udanie prezentowała się konfrontacja z wrogiem w kosmicznej scenerii oraz działania kontrowersyjnego Dinosaurusa i jego współpraca z tytułowym superbohaterem.

Twórca Żywych trupów w rzeczonym woluminie postanowił skupić się na rozwinięciu wątku rozejmu z potężnymi najeźdźcami, którzy zaaklimatyzowali się wśród nieświadomych ludzi. Mark obawia się, że eskalacja konfliktu z niedobitkami rasy jego ojca oraz zerwanie wcześniejszego sojuszu doprowadzi do całkowitej zagłady rasy ludzkiej. Jego zdania nie podzielają niektórzy jego współtowarzysze, na czele z nowym przywódcą Koalicji Planet, Allenem the Alien. Starcie z przyjacielem jest nieuniknione, a przysłowiowe trzy grosze w tym dramatycznym sporze odegra młodszy brat Marka, butny Oliver (alias Kid Omni-Man). Strzałem w dziesiątkę okazało się wprowadzenie do gry Dinosaurusa, którego walka z Thraggiem wypada nadspodziewanie dobrze. Cieszą także wspólne działania Kid Omni-Mana i Allena oraz epizodyczny występ niezawodnego Tech Jacketa.

Invincible, tom 8 okładka

Drugim, równie udanym wątkiem poruszanym w rzeczonym komiksie jest wyjaśnienie tajemnicy Amandy (Monster Girl) i Rexa (Robota), którzy zniknęli z Ziemi i postarzeli się o dwanaście lat. Już we wcześniejszych tomach można było odczuć duże napięcie pomiędzy dwójką dawnych przyjaciół, skrycie podkochujących się w sobie. Amerykański scenarzysta odsłania przed nami fascynującą historię tej pary podczas ich pobytu na planecie rządzonej przez rasę flaxian. Bohaterowie trafili do niewoli, a po ucieczce z więzienia postanowili obalić tyrana i ocalić niewolników z innych światów. Powstanie przeciw Cesarzowi flaxian zakończyło się niekwestionowanym zwycięstwem. Para herosów zaczęła mozolnie odbudowywać cywilizacje, tworząc nowe imperium. Kochankowie oddali się od siebie, a konsekwencją rozpadu ich związku była zdrada i niechciana ciąża. Dochodzi do ataku kolejnego flaxiańskiego zabijaki na Ziemię, a odkrycie jego prawdziwej tożsamości okaże się sporym zaskoczeniem dla Monster Girl i Robota.

Odsunięcie Marka na drugi plan – zwłaszcza w historii poświęconej Amandzie i Reksowi – pozytywnie wpłynęło na odbiór recenzowanego albumu. Kirkman konsekwentnie rozwija sylwetki kolejnych bohaterów, stawiając przed nimi coraz trudniejsze zadania. Szczególne brawa za ukazanie w zupełnie innym świetle skłonnego do największych poświęceń, Dinosaurusa oraz viltrumiańskiego generała Kregga, pomagającego ziemskim bohaterom w walce z potężnym wrogiem. Ostatni akt recenzowanego dzieła zmieni nasze myślenie o jednym z bohaterów, co ponownie świadczy o kunszcie scenopisarskim Kirkmana.

Ósmy tom niniejszego cyklu zachwyca i utwierdza nas w przekonaniu, że mamy do czynienia z jedną z najbardziej dopracowanych serii z gatunku super hero. Dodajmy do tego apetyczne, precyzyjne ilustracje Ryana Ottleya, Cory’ego Walkera i Cliffa Rathburna, żywą kolorystykę oraz masę dodatkowych szkiców i opisów, a otrzymamy komiks wart swej ceny i lektury. Tajemnice wyjaśnione w sposób wprost zadowalający.