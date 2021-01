Kto zabił Johna Lennona? - recenzja książki

Zysk i S-ka

Dzień, w którym został zamordowany John Lennon, zapisał się na wielu stronach gazet jako smutny moment, w którym to ludzkość straciła swojego muzycznego mentora. Wraz ze śmiercią wybitnego i cenionego muzyka umarła piękna i dzika muzyka, która dla wielu ludzi stanowiła pewną ucieczkę od brudnej i otaczającej rzeczywistości. 8 grudzień 1980 r. zapisze się w naszej historii jako dzień w którym to straciliśmy muzycznego geniusza. Należy też dodać, iż jego muzyka przepełniona była smutną historią jego życia oraz pewnego buntu wobec otaczającej rzeczywistości.

Książka nieprzypadkowo trafiła do wielu księgarń w roku 2020, gdyż data ta ustanowiła 40. rocznicę morderstwa Johna Lennona oraz 50. rocznicę rozpadu znanego i popularnego zespołu The Beatles. Dzieło literackie, które trafiło w moje ręce, stanowi pewien hołd oddany Johnowi Lennonowi oraz jego najbliższym osobom. Autorka książki Kto zabił Johna Lennona? przedstawia nam własne pisarskie spostrzeżenia, liczne wywiady, w których uczestniczyła oraz autorskie interpretacje związane z życiem zmarłego muzyka, a do tego również szczypta historii powstania i rozpadu zespołu The Beatles.

Pierwsze strony książki przenoszą nas w mroczną przeszłość życia Lennona., gdy podczas pewnego zimowego wieczoru wraca wraz z Yoko Ono z wieczornej sesji nagraniowej do swojego ulubionego apartamentu, aby wspólnie odpocząć od codzienności dnia powszedniego. Na nieszczęście Johna trafiają na śmiertelne zagrożenie ze strony Marka Chapmana, który to z zimną krwią na oczach partnerki dokonuje egzekucji na twórcy.

Źródło: Zysk i S-ka

Książka przedstawia nowe, nieznane do tej pory fakty, które wyłaniają się dopiero po wielu latach, nadając historii nowe oblicze. Narracja, która towarzyszy nam przez całą książkę, prowadzona jest piórem znanej dziennikarki, która przedstawia nam liczne i rzetelne wywiady z osobami mającymi wpływ na życie muzyka. Do wybitnego grona uczestniczącego podczas licznych wywiadów możemy dopisać takie znane postacie jak: Linda McCartney oraz jej mąż Paul McCartney. Książka zawiera również autorską analizę fenomenu zespołu The Beatles, który miał duży wpływ na raczkujący świat wypełniony ludźmi, kształtując przy okazji ich umysły, a towarzysząca zespołowi muzyka wpłynęła na rewolucję seksualną, modę oraz zachowanie młodzieży.

Lesley-Ann Jones w swoim dziele kreśli nam psychologiczny portret geniusza muzycznego, wciągając nas w ciekawą i zawiłą historię. Książka stanowi pewną podróż w głąb umysłu muzyka, gdzie miłość i strach przed samym sobą stoją obok siebie. Wśród wielu kartek możemy dostrzec ciekawą i interesującą historię związaną z matką Johna. Ten wyróżniający się rozdział stanowił dla Johna pewien temat tabu, wynikający z dużej miłości do matki, którą utracił w dość młodym wieku, nie poznając tak naprawdę do końca jej miłości.

Autorka, opisując życie oraz twórczość muzyka, posługuje się dość ciekawym i interesującym zabiegiem pisarskim, dzięki temu składnikowi możemy dostrzec ciekawą osobowość bohatera, która powoli staje się jego cichym zabójcą. Kolejne warstwy książki przesiąknięte są dziką i nową jak na tamte czasy muzyką, która pochłania całkowicie umysły zarówno Johna, jak i jego najbliższego przyjaciela Paula McCartneya.

Autorka, posługując się dziennikarskim sposobem, przedstawia nam interesujące i chaotyczne życie bohatera, widziane oczami byłych dziewczyn oraz żon. Wśród tego wszystkiego możemy odnaleźć zakurzone stare zdjęcia ukazujące nam bohaterów zespołu oraz najbliższą rodzinę. Książka ukazuje nam również zgubną naturę popularności oraz cenę, jaką muzycy muszą zapłacić, tracąc przez to ukochane osoby, balansując niekiedy nad przepaścią. Wśród tego wszystkiego wyłania się jego muza, Yoko Ono, ratująca jego dziką duszę przed samym sobą. Dzięki temu zabiegowi stała się jego odwiecznym wybawicielem, którą mocno kochał.

Na przekór wszystkiemu książkę czyta się dość szybko, a styl, jakim posługuje się Lesley-Ann Jones, jest przyjemny w odbiorze, czyniąc przedstawioną książkę wyjątkową i ciekawą.

Autorka, opisując życie Johna Lennona, wykorzystuje nową perspektywę biograficzną, a w swojej przepastnej książce wyłuskuje ciekawe i interesujące wątki, które zostały pominięte przez innych pisarzy. Dla kogo przeznaczona jest książka? W jej lekturze odnaleźć się mogą zarówno fani muzyki, jak i osoby, dla których muzyka stanowi pewne novum.