Lista śmierci – recenzja książki

Czarna Owca

Jaki jest największy koszmar żołnierza, który w dalekim kraju dzielnie i bezwarunkowo służy swojej ojczyźnie? To, że po powrocie nie będzie miał do czego wracać, a jego własne państwo uzna go za wroga. I to właśnie przydarza się bohaterowi powieści Jacka Carra pt. Lista śmierci, oficerowi Navy SEALs.

Świat Reece’a wali się w ciągu kilku dni. Najpierw niemal cały jego oddział ginie podczas misji, która od początku wydawała się podejrzana. Chwilę później zostaje kozłem ofiarnym, dowiaduje się o raku mózgu, po powrocie do kraju ginie ostatni kumpel z oddziału, a jego własna rodzina zostaje brutalnie zamordowana. Dla bohatera powieści Carra to za dużo: postanawia się dowiedzieć, co się dzieje, kto za to odpowiada… i kto mu zapłaci za śmierć bliskich.

Już sam tytuł zdradza, jaką cenę będą musieli zapłacić ci, którzy zawiedli lub zdradzili komandosa – niezależnie od tego, jak wysokie stanowiska piastują. Bohater w swej zemście jest bezlitosny, skrupulatnie planuje kolejne kroki, zdobywa kolejne tropy i w zróżnicowany sposób eksterminuje kolejne cele. Autor z jednej strony podkreśla umiejętności i pomysłowość bohatera, a z drugiej wskazuje, że w wielu przypadkach konieczna jest praca zespołowa i pomoc z zewnątrz. To wizja nieco inna niż ta, której np. często doświadczamy w kinowych produkcjach o samodzielnych mścicielach.

Źródło: Czarna Owca

Carr potrafi nadać całości opowieści odpowiednie tempo, choć nie zapomina o detalach. Może nieco po macoszemu traktuje postacie: na dobrą sprawę o motywacjach i cechach charakteru możemy mówić wyłącznie w przypadku głównego bohatera. Pozostali gracze, niezależnie, z której strony barykady, to jedynie konieczne dla fabuły konstrukty. To chyba najpoważniejszy zarzut, jaki można postawić Liście śmierci.

Jack Carr sam ma wieloletnie doświadczenie jako oficer Navy SEALs. Nic więc dziwnego, że korzysta z własnych doświadczeń. Widać to przede wszystkim w scenach walki czy przygotowania do kolejnych etapów misji – mnóstwo tu detali, na które pisarze bez takiego doświadczenia nie zwracają uwagi. Sporo jest też nazw broni, skrótów i nazw technicznych – dla mniej obytych w tych tematach na końcu powieści zamieszczono słowniczek. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że kilka nazw własnych (miejsc, stanowisk) zostało w powieści zamazanych – jak się okazuje, są to rzeczy tajne i zostały usunięte na prośbę władz wojskowych, którym został przedłożony rękopis książki.

Lista śmierci to dopiero pierwszy tom historii, której bohaterem jest James Reece. Chociaż stanowi zamkniętą całość, to wartka akcja i bohater sprawiają, że z chęcią sięgnie się po następne tomy. Intryguje wręcz, w jaką kabałę (i w jaki sposób) wpakuje Reece’a autor.