Niewidzialne życie Addie LaRue - recenzja książki

V.E. Schwab jest bestsellerową autorką New York Timesa. Na swoim koncie ma kilkanaście książek z różnych gatunków, w tym popularne u nas serie, takie jak Nikczemni, Odcienie magii oraz Świat Verity. Jej twórczość zyskała uznanie czytelników na całym świecie, a prawa do ekranizacji jej powieści nabył Ridley Scott.

Trudno napisać cokolwiek o najnowszej książce V.E Schwab. Wszystko dlatego, że jest to opowieść, którą najlepiej odkrywa się samemu, niewiele o niej wiedząc. Całość rozpoczyna się w 1714 roku, gdy główna bohaterka Adeline ucieka sprzed ołtarza i popełnia błąd, którego konsekwencje będą się za nią ciągnąć do końca życia. W chwili rozpaczy zawiera bowiem umowę z tajemniczą siłą. Może żyć wiecznie, ale nie zostanie przez nikogo zapamiętana.

Główną bohaterką jest tytułowa Addie. Dopiero, gdy już trochę lepiej ją poznamy na scenę wkracza Henry – pracownik antykwariatu, w którym poznaje go główna bohaterka. Jak szybko się okazuje – jest on jedyną osobą, która ma możliwość zapamiętania kolejnych spotkań z dziewczyną. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdziecie, gdy sięgniecie po powieść Schwab.

Ponadto w rocznicę podpisania umowy Addie odwiedza tajemniczy Luc. To postać, która ma duży wpływ na życie naszej bohaterki, ale do samego końca pozostaje zagadką dla czytelnika. Chociaż wydaje się, że z każdą przytoczoną opowieścią z przeszłości poznajemy go lepiej, na koniec okazuje się, że może nie do końca tak było.

Podczas lektury z przyjemnością obserwuje się ewolucje głównej bohaterki. Z każdą kolejną stroną Addie z przestraszonej dziewczynki wyrasta na dojrzałą kobietę, która wie, czego chce i potrafi walczyć o swoje. Cały czas uczy się jak działa jej klątwa – nagminnie jest zmuszana do testowania jej ograniczeń. Dziewczyna niejednokrotnie zadziwia czytelnika tym, jak potrafi wyplątać się z kolejnej opresji. Chociaż wszyscy, których spotyka na swojej drodze, szybko o niej zapominają, to czytelnik długo nie wyrzuci Addie z głowy.

Warto zaznaczyć, że akcja nie jest linearna. Razem z bohaterami przeskakujemy pomiędzy ich teraźniejszością, a wydarzeniami z przeszłości. Dzięki temu powoli odkrywamy ich wszystkie tajemnice. Wiemy, jak doszło do tego, że znajdują się w takim punkcie swojego życia. Mimo tego, że obie historie są równie interesujące, lepiej śledzi się tę dotyczącą Addie. Dziewczyna ma za sobą trzysta lat, więc z kolejnymi opowieściami czytelnik jest ciekawy, na jaki okres w historii akurat trafi razem z bohaterką.

Niewidzialne życie Addie LaRue nie jest propozycją dla czytelników, którzy lubią, gdy wydarzenia pędzą i nie dają czasu na oddech. W najnowszej powieści Schwab akcja rozgrywa się niezwykle powoli. Autorka z każdą kolejną stroną odkrywa przed czytającymi niesamowitą historię, od której trudno się oderwać.

V.E. Schwab dostarczyła czytelnikom powieść, w której nie sposób dopatrzeć się minusów. To wciągająca historia z intrygującymi bohaterami. Do tego wszystkiego Niewidzialne życie Addie LaRue zachwyca sposobem napisania i sprawia, że czytelnik długo o niej nie zapomni po przeczytaniu.