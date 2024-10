Pan Slaughter - recenzja książki

Vesper

Pan Slaughter to trzecia część cyklu o przygodach młodego detektywa Matthew Corbetta. Czasem dostajemy serie, w których po poszczególne tomy można sięgać bez znajomości poprzednich. Niestety tu tak nie jest. Akcja Pana Slautghtera dzieje się zaledwie parę miesięcy po wydarzeniach opisywanych w Królowej Bedlam. Bardzo zachęcam do zapoznania się z poprzednimi historiami, nie tylko po to, by ogarnąć akcję i zrozumieć bohaterów, ale też z bardzo prostego powodu – to jest kawał dobrej prozy.

Tym razem nasz detektyw otrzymuje zadanie eskortowania z zakładu dla umysłowo chorych psychopatycznego mordercy. Tytułowy bohater jest prawdziwą, odrażającą pod każdym względem bestią w ludzkiej skórze. Corbett, mimo swojej wielkiej inteligencji, i jego współpracownik, nie docenili przeciwnika. Psychopata zbiegł, a trasa jego ucieczki znaczona jest trupami, w tym ciałami dzieci.

Robert McCammon stworzył przerażającego antybohatera. O tak misternie skonstruowanej postaci dawno nie czytałam. Czasem porównywałam go do Elkanah Benta z cyklu Północ - Południe. Ale Slaughter jest pod wieloma względami wyjątkowy i pozostawia innych złowrogich ludzi w tyle.

Ci, którzy dali się porwać poprzednim częściom cyklu, mogą spokojnie sięgnąć po tę pozycję. McCammon ani odrobinę nie spuścił z tonu i dalej utrzymuje wysoki literacki poziom. Różnica jednak jest. Tym razem nie ma zagadek kryminalnych, które zmuszałyby czytelnika do umysłowego wysiłku. Tu wszystko jest jasne, a Slaughter nie mógłby chyba być bardziej winny. Po prostu razem z głównym bohaterem ruszamy w pogoń, która jest polowaniem na psychopatę, i urasta także do pewnego rodzaju powinności sumienia.

Co jeszcze sprawia, że McCammon jest tak cenionym pisarzem? Jego cykl – z racji tego, że jest kryminałem retro – przechodzi częściowo w powieść historyczną. I tej płaszczyzny pisarz nie zaniedbał. Widać przywiązanie do szczegółów i porządny research dotyczący realiów epoki.

Tym razem za sprawą nieco szalonego Indianina, który towarzyszy naszemu detektywowi, McCammon podejmuje wątek bezlitosnego i zachłannego zagarniania świata przez białych. Znalazło się też miejsce na poruszenie wątku niewolnictwa. Za sprawą Chodzącego w Dwóch Światach powieść została wzbogacona o barwną, ale bardzo tragiczną postać. Jego losy chwycą z pewnością za wiele czytelniczych serc.

Pan Slaughter jest sporej objętości. McCammon pisze wyłącznie grubaski, ale czyta się je błyskawicznie. To bardzo dobra rozrywka z dreszczykiem. Nie mogę doczekać się, jak wydawnictwo Vesper wyda kolejny tom. Bardzo polecam.