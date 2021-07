Tadeusz Baranowski. Miejsce w dymku - recenzja katalogu wystawy

BWA Jelenia Góra

Tadeusz Baranowski to powszechnie znany autor komiksów, grafik, ilustrator i malarz. Jest odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a jego Antresolka profesorka Nerwosolka znalazła się w książce 1001 Comics You Must Read Before You Die Paula Gravetta (umieszczono tam tylko dwa polskie komiksy). Jego prace były wystawiane w wielu galeriach polskich i za granicą. W zeszłym roku można było zobaczyć ekspozycję jego dzieł w jeleniogórskim Biurze Wystaw Artystycznych. Jednym z jej owoców jest opisywany poniżej katalog.

Okładkę tomu zdobi plansza z nadmienionej Antresolki Profesorka Nerwosolka, a rozpoczyna go bardzo ciekawy wywiad z twórcą, z którego możemy zaczerpnąć informacje o dojrzewaniu artystycznym bohatera, dowiedzieć się, że przed obrazkowymi kadrami był on autorem wielu realistycznych grafik m.in. w Przyjaciółce, poznać fascynującą, acz krótką historię jego „debiutu” komiksowego oraz skonstatować z zadowoleniem, że Tadeusz Baranowski był jakby prekursorem w Polsce popularnego dziś ekologicznego stylu zero waste, gdyż wyciągał z kosza zamawiane i potem wyrzucane przez redakcję numery francuskiego tygodnika komiksowego Pif Gadget i je kolekcjonował. Ba, ma je do dziś.

Dalej możemy spojrzeć na kalendarium życia i pracy okraszone zdjęciami. Po nim Wojciech Birek zagłębia się w urzekający świat słownictwa Baranowskiego, które nie tylko stanowi tak samo potężny filar jego sztuki jak rysunki, ale jest przy tym niesamowicie kreatywne, żonglujące często homonimami, ortografią, gramatyką czy też samymi wyrazami i ich kontekstem. Jolanta Ciesielska dzieli się natomiast z nami uwagami o malarstwie autora, który po latach wrócił (z pasją i zaangażowaniem) do tworzenia obrazów, szczególnie przestrzennych (powstały już ponad dwie setki asamblaży) Następnie profesor Jerzy Szyłak wprowadza nas w komiksowe uniwersum artysty i jego funkcjonowanie w polskim świecie tej formy sztuki, puentując celnym stwierdzeniem, że o potędze graficznych opowieści Baranowskiego decydowali i decydują wciąż nadchodzący czytelnicy. Michał Traczyk poniekąd ciągnie te wątki: języka, świata i protagonistów, w których można czasem ujrzeć fragmenty odbicia ich demiurga. Renaud Chavanne w dwóch tekstach porusza głębiej temat pobytu Baranowskiego w Belgii i pracy wraz z Grzegorzem Rosińskim w Tintinie (ciekawe rozważania o relacjach), różnych decyzji i ich konsekwencji oraz kwestie pewnych francuskich wpływów i korelacji na wytwory polskiego rysownika.

Katalog zamykają reprodukcje czarno-białych i kolorowych plansz z historyjek obrazkowych oraz obrazów, które Tadeusz Baranowski tworzy po wzięciu jakiś czas temu pewnego rodzaju rozbratu z komiksem. Na szczęście dla wielbicieli nie do końca, gdyż jest planowany album o przygodach z młodości profesorka Nerwosolka i jego asystentki Entomologii, a poprzednie książki są wznawiane, dodatkowo - praca wre przy produkcji tekstyliów z motywami z komiksów oraz puzzli. Od ponad dekady trwają też prace przy produkcji filmu animowanego na podstawie Podróży Smokiem Diplodokiem.