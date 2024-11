Wolverine Epic Collection. Powrót do podstaw - recenzja komiksu

naEkranie.pl

Reklama

Pierwszy tom Epic Collection liczył 16 numerów solowej serii Wolverine’a. Ten tom podąża za jego losami w kolejnych wydaniach (od numeru 17 do 30) i uzupełnia je o kilka niepublikowanych wcześniej historii.

Misją serii Epic Collection jest prezentowanie komiksów, które pozostają na uboczu głównego nurtu Marvela i nie były wcześniej zebrane w jedną całość. Dlatego ma szczególne znaczenie, zwłaszcza dla fanów i kolekcjonerów postaci Wolverine’a.

Japonia, tajemnice i walka z demonami przeszłości

Centralną część zbioru stanowią numery od 17 do 30, które opowiadają o przygodach Wolverine’a w Japonii, gdzie pod pseudonimem Patch prowadzi życie najemnika. W tym czasie X-Meni są uznawani za zmarłych, a Logan przebywa w odległej krainie, próbując pozostać w cieniu. Jako Patch działa w świecie pełnym niejasnych układów i skomplikowanych relacji, niejednokrotnie balansując między dobrem a złem w sposób, który podkreśla jego moralną złożoność. Jego celem nie jest już tylko walka z mutantami i superzłoczyńcami; teraz angażuje się w lokalne konflikty i zdobywa pozycję pośród miejscowej społeczności.

Głównym punktem tej historii jest porwanie jego przyjaciela Roughhouse’a przez Geista – byłego doradcę Hitlera, człowieka opętanego ideą stworzenia nowej rasy superludzi. Geist, posługując się zmutowaną kokainą, przeprowadza brutalne eksperymenty i dąży do zmiany genetycznej swoich „podopiecznych”. Wolverine zostaje zmuszony do walki z Roughhouse’em, którym manipuluje Geist, oraz z innymi złoczyńcami, w tym potężnym Tigersharkiem i prastarą bronią biologiczną znaną jako Spore.

W tej przygodzie Logan podejmuje trudne wybory i musi stawić czoła dylematom moralnym. Jest to niezwykle interesujące spojrzenie na postać, która zazwyczaj działa z większą wolnością i brutalnością, a tu staje przed koniecznością refleksji nad etycznymi konsekwencjami swoich czynów. Gdy stawką jest życie jego przyjaciół i niewinnych ludzi, Wolverine pokazuje swoją zdolność do podejmowania działań nie tylko gwałtownych, ale i przemyślanych.

Łącznik Skorpiona – Crossover Wolverine/Nick Fury

Tom otwiera crossover zatytułowany Wolverine/Nick Fury: Łącznik Skorpiona. To historia, która dla wielu fanów klasycznego Marvela stanowi nostalgiczną podróż w przeszłość. Choć współczesny czytelnik może uznać ją za nieco przestarzałą, jej znaczenie dla rozwoju postaci Nicka Fury’ego i ukazania relacji z Loganem jest niezaprzeczalne. Fury i Wolverine łączą siły przeciwko złoczyńcy o pseudonimie Skorpion. Oryginalnie ten komiks zdobył pochwały za pogłębianie charakteru Fury’ego, jednak w kontekście całości może wydawać się, że Wolverine, bohater tej kolekcji, odgrywa rolę drugoplanową, wspierając rozwój historii Fury’ego.

Interesującym aspektem Łącznika Skorpiona jest relacja pomiędzy Wolverine’em a Furym. Pokazuje ona, że Logan, choć często uznawany za samotnika, ma swoje więzi i sojusze, które go definiują. W historii tej widzimy go nie tylko jako twardego wojownika, ale i jako postać budującą bliskie, choć czasem burzliwe relacje. Logan zazwyczaj woli działać sam, ale tym razem wplątuje się w misję, w której pełni funkcję wsparcia, co czyni go bardziej złożoną postacią.

Graficznie Łącznik Skorpiona świetnie oddaje estetykę późnych lat 80., a dla fanów klasycznych komiksów Marvela rysunki mogą być prawdziwą ucztą. Kreska i kolory odbiegają od dzisiejszych standardów, co nadaje tej opowieści nostalgiczny klimat i pozwala czytelnikom przenieść się w czasie.

Przygoda w dżungli – powrót do natury i pierwotnych instynktów

Kolejnym elementem tego tomu jest Przygoda w dżungli, która odznacza się na tle innych przygód Wolverine’a niezwykłą atmosferą i odmiennością fabularną. W tej opowieści Logan podróżuje do Krainy Cieni, mistycznego zakątka, pełnego ukrytych technologii i prymitywnych stworzeń. Już na samym początku historii Wolverine wyczuwa coś znajomego na ciele robota – zapach przypominający mu o jego własnej przeszłości. Pojawia się element intrygi związanej z projektem Wolverine: Broń X i teorią, według której za adamantium w jego ciele miałby odpowiadać Apocalypse.

Choć ostatecznie Marvel porzucił ten koncept (odpowiedzialność za stworzenie Logana zrzucił na projekt Weapon X), Przygoda w dżungli pozostawia czytelników z poczuciem tajemnicy. Logan odnajduje laboratorium, które mogło być miejscem jego przemian, co jest głęboko symboliczne dla jego ciągłej walki o zrozumienie samego siebie. Tytułowa „przygoda” nie jest tylko zewnętrznym starciem z potworami i technologią, ale też podróżą w głąb własnej natury. Fascynujące są momenty, gdy Logan akceptuje swoje dzikie, zwierzęce instynkty – choć komiks nie oferuje jednoznacznych odpowiedzi, pozwala zrozumieć, skąd czerpie swoją siłę i dlaczego tak często wraca do pierwotnych instynktów.

Wolverine Epic Collection. Powrót do podstaw

Na uwagę zasługują także ilustracje Mike’a Mignoli, którego charakterystyczny styl – pełen detali i mrocznej atmosfery – doskonale pasuje do historii. Mignola, później znany jako twórca Hellboya, przemyca elementy grozy i tajemniczości, co sprawia, że Przygoda w dżungli wyróżnia się graficznie na tle pozostałych historii w albumie.

Dla kogo jest Powrót do podstaw?

Wolverine Epic Collection. Powrót do podstaw to tom, który najlepiej docenią fani Wolverine’a, mający już pewne rozeznanie w jego przygodach. Nie jest to typowe „pierwsze wprowadzenie” do jego historii – dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją podróż z Loganem, lepiej sprawdzą się opowieści w stylu Weapon X, bo przybliżają kluczowe momenty z życia i jego miejsce w świecie mutantów.

Jednak dla tych, którzy chcą zgłębić bardziej nieoczywiste aspekty Wolverine’a, ten tom oferuje niezwykłą różnorodność. Od starć w dżungli, przez misje w Japonii, aż po wspólne przygody z Nickiem. Logan jest nie tylko wojownikiem, ale też człowiekiem (choć mutantem) pełnym dylematów, gotowym na poświęcenia i zmagającym się ze swoim dziedzictwem. Komuś, kto szuka historii pokazujących Wolverine’a w nieco bardziej refleksyjnym tonie, polecam Powrót do podstaw, To kolekcja, która idealnie oddaje klimat samotnych wypraw, trudnych decyzji i ciągłej walki ze swoimi wewnętrznymi demonami.