Już wkrótce zobaczymy gameplay z 007: First Light. Zapowiedziano prezentację gry

fot. IO Interactive

Reklama

007: First Light to nadchodząca gra akcji, w której gracze wcielą się w młodego Jamesa Bonda. Produkcja została zapowiedziana w tym roku podczas jednej z prezentacji State of Play, a już wkrótce odbędzie się kolejne wydarzenie – tym razem w całości poświęcone temu tytułowi. Zapowiedziano, że po raz pierwszy zobaczymy fragmenty rozgrywki.

Pokaz State of Play dotyczący 007 First Light odbędzie się 3 września o godzinie 20:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można śledzić na oficjalnych kanałach PlayStation w serwisach YouTube oraz Twitch. Wydarzenie potrwa około 30 minut, a w jego trakcie zobaczymy m.in. skradanie, strzelaniny oraz widowiskowe pościgi samochodowe.

ROZWIŃ ▼

007: First Light tworzone jest z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2. Premiera w 2026 roku.