Już wkrótce zobaczymy gameplay z 007: First Light. Zapowiedziano prezentację gry
Sony i IO Interactive zapowiedziały wspólną prezentację z cyklu State of Play, która potrwa około 30 minut i w całości skupi się na nadchodzącej grze 007: First Light. Dla wielu odbiorców będzie to pierwsza okazja, aby zobaczyć gameplay z tej produkcji.
007: First Light to nadchodząca gra akcji, w której gracze wcielą się w młodego Jamesa Bonda. Produkcja została zapowiedziana w tym roku podczas jednej z prezentacji State of Play, a już wkrótce odbędzie się kolejne wydarzenie – tym razem w całości poświęcone temu tytułowi. Zapowiedziano, że po raz pierwszy zobaczymy fragmenty rozgrywki.
Pokaz State of Play dotyczący 007 First Light odbędzie się 3 września o godzinie 20:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można śledzić na oficjalnych kanałach PlayStation w serwisach YouTube oraz Twitch. Wydarzenie potrwa około 30 minut, a w jego trakcie zobaczymy m.in. skradanie, strzelaniny oraz widowiskowe pościgi samochodowe.
007: First Light tworzone jest z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2. Premiera w 2026 roku.
Źródło: x.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1982, kończy 43 lat