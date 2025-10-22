fot. materiały prasowe

Polski horror na Netflixie! Od 22 października film 13 dni do wakacji można oglądać na platformie streamingowej = tego dnia trafił do biblioteki serwisu. Nie jest to typowy horror, ponieważ specjalista od gatunku w polskim kinie, Bartosz M. Kowalski, łączy tu slasher z motywem home invasion. Bohaterowie są uwięzieni w zamkniętym domu z mordercą.

13 dni do wakacji - zwiastun

Jeśli nie widzieliście filmu w kinie, możecie teraz nadrobić go na Netflixie!

13 dni do wakacji - opis fabuły

Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zamienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi - morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom staje się więzieniem.

13 dni do wakacji - obsada

W filmie występują: Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Teodor Koziar, Julia Mika, Nicole Bogdanowicz, Hubert Łapacz, Borys Otawa, Olga Rayska i Bartek Deklewa.