13 dni do wakacji - polski horror online. Gdzie obejrzeć w streamingu?

Gdzie obejrzeć polski horror w streamingu? Do oferty platformy Netflix dodano 13 dni do wakacji - film z pogranicza horroru, slashera i home invasion, który w sierpniu 2025 roku był wyświetlany w kinach. To dobra propozycja na Halloween!
13 dni do wakacji fot. materiały prasowe
Polski horror na Netflixie! Od 22 października film 13 dni do wakacji można oglądać na platformie streamingowej = tego dnia trafił do biblioteki serwisu. Nie jest to typowy horror, ponieważ specjalista od gatunku w polskim kinie, Bartosz M. Kowalski, łączy tu slasher z motywem home invasion. Bohaterowie są uwięzieni w zamkniętym domu z mordercą.

13 dni do wakacji - zwiastun

Jeśli nie widzieliście filmu w kinie, możecie teraz nadrobić go na Netflixie!

13 dni do wakacji - opis fabuły

Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zamienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi - morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom staje się więzieniem.

13 dni do wakacji

arrow-left
13 dni do wakacji
NEXT FILM
arrow-right

13 dni do wakacji - obsada

W filmie występują: Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Teodor Koziar, Julia Mika, Nicole Bogdanowicz, Hubert Łapacz, Borys Otawa, Olga Rayska i Bartek Deklewa.

Źródło: Netflix

Powiązane filmy

5,0

2025
13 dni do wakacji Horror

naEKRANIE Poleca

