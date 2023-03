19 filmowych śmierci, które wycisnęły z nas więcej łez niż mogliśmy się spodziewać

materiały prasowe

Filmy niesamowicie potrafią działać na nasze emocje, a piękne w nich jest to, że często skutecznie trafiają w naszą wrażliwość i doświadczenia. Są jednak też uniwersalne przykłady momentów, gdy większość sali w kinie po prostu zalewa się łzami. Najczęściej ma to miejsce w przypadku śmierci postaci, które polubiliśmy lub odchodzi ktoś ważny dla głównych bohaterów i razem z nimi współodczuwamy stratę.

Na portalu Buzzfeed.com zebrano głośne i pamiętne sytuacje, gdy filmowe śmierci wyciskały z nas tyle łez, że z pewnością nie spodziewaliśmy się, że to w ogóle możliwe. Na liście znajduje się nie tylko ikoniczny pod tym względem Król lew, ale mamy także mniej oczywiste przykłady. Okazuje się, że nie tylko animacje i śmierci zwierząt potrafią doprowadzić widzów do zalania się łzami. W zestawieniu znalazło się nawet miejsce dla przedstawiciela kina superbohaterskiego, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, które z tych śmierci wywołały u was poruszenie.

19 filmowych śmierci, które wycisnęły z widzów morze łez

1. Wydawało się, że Most do Terabithii jest uroczym filmem przygodowym dla dzieci, a potem nagle następuje śmierć Leslie.