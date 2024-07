24 godziny jako film kinowy. Trwają prace

fot. Fox

Jak donosi Deadline, 20th Century Studios i Imagine Entertainment rozpoczęli wstępne pracy nad kinową adaptacją serialu 24 godziny. Na razie to jedyne co wiadomo na ten temat. Nie wiadomo też, czy byłaby to historia związana fabularnie z serialem, czy miałby wziąć udział w niej Jack Bauer i czy zagrałby go Kiefer Sutherland.

24 godziny w kinach

Współzałożyciel Imagine w niedawnej rozmowie z CNBC sugerował powrót 24 godzin bez ujawniania szczegółów. Tutaj też powiedział, że szykuje remake hitu Ognisty podmuch, w którym miałby zagrać Glen Powell.

Przypomnijmy, że serial został stworzony przez Joela Surnowa i Roberta Cochrana. 24 godziny były emitowane w latach 2001 - 2014 i serial doczekał się dziewięciu sezonów. Był już film telewizyjny 24 godziny: Wybawienie. Kiefer Sutherland grał Jacka Bauera, agenta fikcyjnej organizacji CTU. Był też serialowy spin-off o tytule 24: Dziedzictwo.

Na ten moment żadne szczegóły nie są znane, a oficjalne komentarza rzeczników prasowych obu studiów media jeszcze nie otrzymały.