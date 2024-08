4. sezon Teda Lasso jest możliwy. Wszystko zależy od jednej osoby

fot. Apple TV+

Wciąż nie ma żadnej decyzji o przyszłości Teda Lasso. Nikt z platformy Apple TV+ o tym się nie wypowiedział, ani nigdzie nie padło, że to na pewno koniec. Teraz oliwy do ognia dolał Bill Lawrence w wywiadzie udzielonym portalowi Collider.

Szansa na 4. sezon Teda Lasso

Okazuje się, że decyzja o tym, czy czwarta seria powstaje leży tylko i wyłącznie w rękach odtwórcy tytułowej roli, Jasona Sudeikisa.

- Co Jason będzie chciał zrobić i jakakolwiek będzie jego decyzja, wszyscy jesteśmy gotowi na to. Nie jest on tylko gwiazdą serialu, ale także głównym scenarzystą i facetem, który musi wówczas całkowicie zmienić życie, by przeprowadzić się z małymi dziećmi na długi czas do innego kraju.

Dodaje, że dlatego nie jest to takie proste. Jako fan zdecydowanie chciałby kontynuacji, ale jako współpracownik go rozumie i zaakceptuje każdą jego decyzję.

Po zakończeniu serialu w 2023 roku szefowa Warner Bros. TV tłumaczyła, że Jason Sudeikis zrobiłby kontynuację tylko wtedy, gdy znalazłby dobry pomysł. Nikt z nich nie chce robić czwartego sezonu tylko po to, by go zrobić.

Żadnych decyzji nie podjęto. Także w sprawie potencjalnego drugiego serialu w świecie Teda Lasso.