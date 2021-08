9-1-1 - ile będą zarabiać aktorzy w 5. sezonie? Angela Bassett toruje drogę dla ciemnoskórych aktorek

fot. FOX

9-1-1 to serial, który skupia się na pracy policjantów, sanitariuszy i strażaków. Po długich negocjacjach, stali członkowie obsady dostali podwyżkę przed sezonem 5. Wśród nich oczywiście jest Angela Bassett, gwiazda produkcji. Miałaby zarabiać około 450,000 dolarów za odcinek, co jest jedną z najwyższych pensji dla aktorów, męskich lub żeńskich, pracujących dla telewizji. A także prawdopodobnie najwyższym w historii zarobkiem dla kobiety o innym odcieniu skóry niż biały, grającej w serialu.

Drugą osobą, która zarabiałaby najwięcej z obsady, jest Peter Krause. Po podwyżce wynoszącej 25 procent miałby zarabiać około 300,000 za odcinek. Za nim znajduje się Jennifer Love Hewitt, która dołączyła do serialu w 2. sezonie. Reszta obsady, w tym Aisha Hinds, Rockmond Dunbar, Kenneth Choi, Oliver Stark i Ryan Guzman mieliby dostać także 25 procent podwyżki, co dawałoby im około 80,000 za odcinek w 5. sezonie, a przewiduje się, że w 6. sezonie byłoby to już 100,000 za odcinek.

9-1-1 - plakat 3. sezonu

Oliver Stark zaczynał od najniższej pensji, ponieważ młody aktor miał mieć mniejsze doświadczenie niż jego koledzy z planu. W tamtym roku jako jedyny dostał podwyżkę, która miałaby być nawet podwojoną kwotą jego dotychczasowych zarobków, żeby wyrównać je z innymi członkami obsady.

Studia telewizyjne przyjęły system wynagrodzeń, który nazywa się equal pay for equal work - który wzywa do równych płac dla aktorów na tym samym poziomie. Chociaż sytuacja Starka jest zgodna z tą nową zasadą, jego około 130 procent podwyżki przez ostatnie 12 miesięcy w porównaniu do 25 procent jego kolegów z planu mogło doprowadzić do kłótni przy negocjacjach. Ostatecznie jednak wszyscy podpisali nowe kontrakty.