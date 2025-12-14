Ależ niespodzianka z okazji 30-lecia serii! Nadciąga Ace Combat 8: Wings of Theve

fot. Bandai Namco

W 2025 roku minęło dokładnie 30 lat od debiutu Air Combat, czyli pierwszej odsłony popularnej serii Ace Combat. Twórcy z Bandai Namco nie zapomnieli o tym jubileuszu i przygotowali niespodziankę dla fanów marki. Podczas The Game Awards 2025 zapowiedziano nową odsłonę cyklu, która trafi na sklepowe półki już w przyszłym roku.

Ace Combat 8: Wings of Theve ma wynieść lotnicze pojedynki na zupełnie nowy poziom. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5 i ma zapewnić jeszcze bardziej realistyczne wrażenia. W kampanii wcielimy się w zawodowego pilota, który staje do walki w obronie swojej ojczyzny — Federacji Centralnej Usei. Nie zabraknie również trybów wieloosobowych, w których zmierzymy się z innymi graczami.

Ace Combat 8: Wings of Theve zadebiutuje w 2026 roku, jednak na razie nie ujawniono dokładnej daty premiery. Twórcy zapowiadają stopniowe udostępnianie kolejnych informacji na temat rozgrywki oraz trybów gry w nadchodzących miesiącach.