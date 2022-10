Age of Mythology: Retold zapowiedziane. Nadciąga remaster gry RTS z 2002 roku

fot. Microsoft

Zapowiedź konsolowych wydań Age of Empires nie była jedyną niespodzianką, jaką Microsoft przygotował dla fanów strategii czasu rzeczywistego. Podczas transmisji z okazji 25. lecia marki AoE zapowiedziano również, że trwają prace nad Age of Mythology: Retold, czyli remasterem dobrze ocenianego RTSa z 2002 roku. Pozwalał on graczom pokierować trzema cywilizacjami: grecką, egipską oraz nordycką, a w późniejszych dodatkach wprowadzono dwie kolejne: Atlantydę oraz Chiny.

Szczegóły na temat wydania z podtytułem Retold nie zostały jeszcze ujawnione. Ograniczono się jedynie do krótkiego i bardzo ogólnego stwierdzenia, że wersja ta ma zaoferować ulepszoną grafikę, a także nowe elementy rozgrywki. Poniżej zaś możecie zapoznać się ze zwiastunem gry, niestety zabrakło w nim jakiegokolwiek spojrzenia na gameplay.

Age of Mythology: Retold nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Wiemy natomiast, że gra od dnia debiutu dostępna będzie w katalogu usługi PC Game Pass.