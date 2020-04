Agenci T.A.R.C.Z.Y. - postać znana z Agentki Carter pojawi się w 7. sezonie

Agenci T.A.R.C.Z.Y. w maju zadebiutują wraz z pierwszym odcinkiem 7. sezonu. W finałowej serii bohaterowie znajdą się w Nowym Jorku w roku 1931. Drużyna wyposażona w nowego Zephyra, który może skakać w czasie, będzie musiała dowiedzieć się, co wydarzyło się w tym okresie. Jeszcze w finale poprzedniej odsłony zasugerowano, że zobaczymy bohaterów w okresie, który łatwo byłoby powiązać z serialem Agentka Carter. Choć nie powinniśmy oczekiwać, że gościnnie pojawi się Hayley Atwell, potwierdzono teraz udział Envera Gjokaja, który wcielał się w postać Daniela Sousy, agenta Strategic Scientific Reserve (SSR).

Warto zauważyć, że aktor powróci do swojej roli po czterech latach, kiedy ostatni raz wyemitowano odcinek Agentki Carter oraz, że akcja Agentów T.A.R.C.Z.Y. w siódmym sezonie rozegra się na wiele lat przed spotkaniem Sousy i Peggy Carter. Twórcy zapowiadają jednak, że zobaczymy zabawną interakcję Phila Coulsona z Sousą, gdzie obaj uświadomią sobie, jak bardzo są do siebie podobni. Pamiętajmy też, że Coulson jest dużym fanem historii organizacji T.A.R.C.Z.Y., zatem powinien mieć świadomość z kim ma do czynienia. Jak to ograją twórcy? Dowiemy się niebawem.

Premiera 7. sezonu odbędzie się 27 maja.