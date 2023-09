Ahsoka - 4. odcinek to jedna z najlepiej ocenianych historii w uniwersum

fot. materiały prasowe

Reklama

4. odcinek serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka zachwycił widzów na całym świecie. W efekcie tego na IMDb ten odcinek ma średnią ocen 9/10 przy prawie 10 tysięcy głosach. Tym samym trafia on do czołówki jednych z najlepiej ocenianych odcinków Star Wars w historii. Podobną średnią miały najlepsze odcinki The Mandalorian z pierwszych dwóch sezonów (te z trzeciego nie miały aż tak pozytywnych ocen). Najlepiej ocenianym pozostaje finał 2. serii z pojawieniem się Luke'a Skywalkera, który ma na IMDb średnią ocen 9,8/10. W czołówce są też 3 odcinki Andora, których ocena przekroczyło 9/10.

Ahsoka - oceny krytyków

Tutaj oceny też są fenomenalne. Według rottentomatoes.com 4. odcinek ma 100% pozytywnych recenzji krytyków. Wszyscy podkreślają jakość, wykonanie i pomysłowość twórcy i scenarzysty, który wie jak wywoływać dobre emocje. Dużo pozytywnych słów dostaje reżyser odcinka Peter Ramsey, którego znamy z nagrodzonej Oscarem animacji Spider-Man Uniwersum.

Wszystko wskazuje na to, że 5. odcinek będzie nie tylko kluczowy dla serialu Ahsoka, ale może być przełomowy dla rozwoju Gwiezdnych Wojen. Twórca szykuje coś tak dużego i ważnego, że ten odcinek będzie mieć pokazy kinowe w USA. Premiera już w środę.