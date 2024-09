Aktorka zdradza potencjalną datę premiery 2. sezonu Ahsoki. Fani sobie poczekają

fot. Lucasfilm/Disney+

Fani Gwiezdnych Wojen nie mogą narzekać na nudę. Niedawno skończył się serial Gwiezdne Wojny: Akolita, parę dni temu miała miejsce premiera Star Wars Outlaws, a na horyzoncie widać już Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków. W planach jest też 2. sezon doskonale przyjętego Andora, a także powrót marki do kin z The Mandalorian & Grogu. Ale co dalej z Ahsoką?

Natasha Liu Bordizzo, czyli serialowa Sabrine Wren, udzieliła na to pewnej odpowiedzi. Aktorka podczas konwentu Dragon Con, który trwa od 29 sierpnia do 2 września, powiedziała, że w przyszłym roku nie znajdzie się na nim z powodu kręcenia 2. sezonu Ahsoki. Jako, że Dragon Con zwykle ma miejsce pod koniec sierpnia, to można założyć, że prace na planie rozpoczną się w lecie. Jeśli to prawda, to oznaczałoby to, że 2. sezon przygód Ahsoki fani dostaliby dopiero w 2026 roku. Oznaczałoby to trzyletnią przerwę od 1. sezonu.

Fani rozszyfrowali runę z serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka

Fanom udało się rozszyfrować runy, które pojawiły się już w 1. odcinku serialu o Ahsoce Tano. Chodzi o runy z planety Arcana, które należały do Sióstr Nocy. Napis brzmiał:

W podróż wybrała się trójka, bez której wiedzy nie ma powrotu. Ścieżka łącząca blisko i daleko pośród gwiazd. Mimo wielkiej mocy, której sobie odmawiają, trójka ochrania. Więc podążaj ścieżką z uważnym wzrokiem, bo jeśli zbłądzisz, to umrzesz.

Fani od razu powiązali rozszyfrowane słowa z jedną z najpopularniejszych teorii odnośnie serialu o Ahsoce, czyli Abeloth. Abeloth to Matka, która również należała do Jedynych. Została jednak uwięziona. Fani podejrzewają, że to ona odpowiada za wzywanie do siebie Baylana. Fragment mówiący o tym, że "trójka ochrania" zdaje się wspierać rozważania o tym, że Peridea to więzienie Abeloth. Czas pokaże, czy w tych teoriach było ziarnko prawdy.