Alex Cross otrzyma serial. Wiemy kto zagra detektywa z książek Jamesa Pattersona

fot. materiały prasowe

Nowy serial o nazwie Cross, który skupi się na dziejach głównej postaci książek pisarza Jamesa Pattersona, otrzymał właśnie zielone światło od Amazon Studios. Będziemy mieli okazje prześledzić losy zdolnego detektywa, który podąża tropem okrutnych morderców. W tworzonej przez Bena Watkinsa nowości pierwsze skrzypce odgrywać ma Aldis Hodge. Aktor zajmie się również produkcją serialu. Jak widać Hodge nie zwalnia tempa. Po wcieleniu się w postać Hawkmana w Black Adamie, teraz przenosi się w bardziej przyziemne widowisko.

Cross - fabuła

Cross to inaczej "złożony, zakręcony i trzymający w napięciu thriller", w którym śledzimy przygody tytułowego Alexa Crossa. Główny bohater to uzdolniony detektyw, odznaczający się unikalną umiejętnością rozszyfrowania psychiki morderców i ich ofiar. Wnikliwie zagłębia się w zbrodnie, a następnie doprowadza złoczyńców przed oblicze sprawiedliwości. Częścią motywacji Crossa jest tragiczne doświadczenie osobiste - śmierć żony, która została zamordowana. To szczególne doświadczenie pozostawiło druzgocący ból w jego duszy, czyniąc z niego człowieka pełnego sprzeczności, a czasem doprowadzając go do obsesji podczas prowadzenia spraw.

O sprawach detektywa powstały wcześniej trzy filmy. Morgan Freeman po raz pierwszy ożywił fikcyjną postać w dwóch pierwszych produkcjach z serii Alex Cross. Natomiast Tyler Perry dokonał tego w ostatnim dziele Alex Cross wydanym w 2012 roku.

Cross - na razie nieznana jest data premiery.