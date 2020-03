Amazon Prime Video wprowadza profile użytkowników

Jedną z największych zalet serwisów VoD klasy premium jest możliwość współdzielenia konta. Funkcja ta nie tylko pozwala korzystać z subskrypcji na kilku urządzeniach jednocześnie, umożliwia również spersonalizowanie swoich doświadczeń filmowych. I choć można by się spodziewać, że znajdziemy ją we wszystkich topowych usługach, jeszcze do niedawna jej brak doskwierał subskrybentom Amazon Prime Video. Aż do teraz.

Korporacja Amazon w końcu wdrożyła do swojej usługi VoD profilowanie użytkowników. Klienci mogą od teraz stworzyć do pięciu dodatkowych subkont zarządzanych w pełni niezależnie. Pozwoli to członkom rodziny tworzyć osobiste listy obserwowanych produkcji i rekomendacji, każde subkonto będzie miało także własną historię oraz niezależne postępy oglądania filmów i seriali. Dodatkowe profile Prime Video można oznaczyć jako konta osób dorosłych bądź dzieci. W przypadku tych drugich serwis odfiltruje produkcje, które nie są przystępne dla użytkowników w wieku poniżej 12 lat.

Nowe profile można założyć bezpośrednio z poziomu strony internetowej, za pośrednictwem na Androida, Fire TV bądź iOS-a. Pełną instrukcję dotyczącą ich konfiguracji znajdziemy na stronie usługodawcy.

Amazon nie mógł wybrać lepszego momentu na wdrożenie dodatkowych profili użytkowników. W dobie szalejącego koronawirusa nowa funkcja z pewnością zostanie doceniona przez klientów, którzy zmuszeni do pozostania w domu, chętniej sięgają po platformy VoD. Nowa funkcja dostępna jest na wybranych rynkach, na jej wdrożenie na szeroką skalę, w tym m.in. w Polsce, trzeba będzie jeszcze poczekać.