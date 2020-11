Angelina Jolie znów reżyseruje. Unreasonable Behaviour opowie o wojennym fotografie

Netflix

Angelina Jolie znów będzie reżyserką. Jak donosi portal Deadline, aktorka stanie za kamerą obrazu o roboczym tytule Unreasonable Behaviour, który jest oparty na podstawie autobiografii legendarnego, brytyjskiego fotografa wojennego, Dona McCullina. Ten ostatni zasłynął głównie ze swoich czarno-białych zdjęć z rozmaitych konfliktów zbrojnych, od tych wykonanych w bombardowanym w trakcie II wojny światowej Londynie po ujęcia z Kambodży i Wietnamu. McCullin wielokrotnie narażał swoje życie, aby jak najlepiej uchwycić koszmar wojny.

W specjalnym oświadczeniu Jolie przyznaje, że jest "zaszczycona" tą możliwością. Stwierdza także, że prace fotografa od zawsze były dla niej inspiracją, stanowiąc z jednej strony dowód na niezwykłą odwagę McCullina, z drugiej zaś na jego potrzebę dbania o ludzkość. Z kolei 85-letni dziś artysta uważa, że jego autobiografia "jest teraz we właściwych rękach". Przyznaje on, że nie ma co do tego złudzeń po seansie wyreżyserowanego przez Jolie filmu Najpierw zabili mojego ojca, w którym opowiedziała ona o konflikcie w Kambodży.

Scenariusz napisze Gregory Burke, natomiast jednymi z producentów wykonawczych zostaną Tom Hardy i sam McCullin. Szczegóły obsadowe i data premiery nie zostały na razie ujawnione.