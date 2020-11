Animaniacy wyśmiewają Johnny'ego Deppa. Fani bojkotują WarnerBros.

Warner Bros. - screen z YouTube

Pojawia się coraz więcej wezwań do bojkotu Warner Bros. - tym razem w związku z nowym zwiastunem (a raczej śpiewanym fragmentem) serialu... Animaniacy. Zapowiedź powrotu znanej serii wyśmiewa Johnny'ego Deppa, co nie spodobało się wielu fanom aktora. Chodzi konkretnie o plakat z karykaturą Deppa, zapowiadający fikcyjny film pt. Johnny 2 z hasłem Telling lies pod spodem. Oczywiście, wielu odbiorców wiąże plakat z prawną batalią między aktorem i jego byłą żoną, Amber Heard.

Internauci piszą między innymi, że to chore kpić w taki sposób z osób, które padły ofiarą przemocy - Johnny Depp był poddany psychicznym torturom i fizycznemu znęcaniu się. Przykro mi, że nie wydaje mi się to zabawne, ale to nie jest żart.

Warner Bros. właśnie wypuściło nowy zwiastun Animaniaków, który wyraźnie kpi z ofiary znęcania się, czyli Johnny'ego Deppa. Najpierw zmuszają go do rezygnacji, a potem wyśmiewają w serialu animowanym - pisze kolejny internauta

Poniżej serialowa piosenka - wideo zawiera wspomniany fragment:

https://twitter.com/Hollywoowooo/status/1330450949840711683

https://twitter.com/SamjiSmokes/status/1330455216672690177

Warto jednak zwrócić uwagę, że serial powstawał już jakiś czas temu (scenariusz pilota był gotów już w 2018 roku), ciężko więc patrzeć na tę wstawkę jak na bezpośrednie nawiązanie do najświeższych wydarzeń.